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BABA- OĞUL, HUSUMETLİLERİNCE BIÇAKLA YARALANDI - Son Dakika
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BABA- OĞUL, HUSUMETLİLERİNCE BIÇAKLA YARALANDI

KAYSERİ'de H.U. (58) ile oğlu M.M.U. (25), husumetlileri H.H. (28) tarafından bıçakla yaralandı.

13.12.2023 - 00:56,
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KAYSERİ'de H.U. (58) ile oğlu M.M.U. (25), husumetlileri H.H. (28) tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesi, Hunat Mahallesi, Şehit Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi'nde meydana geldi. H.H. ile husumetlisi H.U. ve oğlu M.M.U. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Cadde üzerinde devam eden tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. H.H., bıçakla H.U. ile oğlu M.M.U.?yu yaralarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.M.U. boyun ve kalça kısmına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, babası H.U.'nun ise karın bölgesi ve burnunda kesikler oluştu. Yaralı baba- oğul sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ise olayın şüphelisi H.H.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

BABA- OĞUL, HUSUMETLİLERİNCE BIÇAKLA YARALANDI
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: BABA- OĞUL, HUSUMETLİLERİNCE BIÇAKLA YARALANDI - Son Dakika
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