BABA VE OĞLU TUTUKLANDI
Tokat'ta dayısını bıçakla öldüren Muhammet Ali Yanar, babası Ömer Yanar ve olaydan sonra gözaltına alınan annesi Gülay Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammet Ali Yanar ve babası Ömer Yanar tutuklanırken, olaydan sonra gözaltına alınan annesi Gülay Y. ise serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Baba ve Oğul Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?