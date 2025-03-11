Babacan, Ayrancı Pazarı'nda Esnafı Dinledi

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'daki Ayrancı Pazarı'nı ziyaret etti. Ekonomik sıkıntılardan dert yanan bir pazar esnafı gün içerisinde 100 lira ciro yaptığını ancak pazar tezgahı için 200 lira ödediğini söyledi. Geçim sıkıntısı çeken yurttaşları dinleyen Babacan, "Esnaf da şikayetçi, alışverişe çıkan da" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ankara Çankaya'daki Ayrancı Pazarı'nı ziyaret ederek esnafı ve müşterileri dinledi. Babacan, pazar ziyaretine ilişkin videoyu şahsi X hesabından paylaştı.

Pazar ziyaretinde bir esnaf gün içerisinde 100 lira ciro yaptığını söyleyerek ancak pazar tezgahı için 200 lira ödediğine işaret etti. Esnaf vatandaşların 30 liralık bir ürünü dahi pahalı bulduğunu dile getirerek Babacan'a dert yandı.

Esnaf ve pazar alışverişine gelenleri dinleyen Babacan, "Ayrancı Pazarı'ndaydım. Esnaf da şikayetçi, alışverişe çıkan da. Makro göstergeler bir yana, çarşı pazarda gerçek vaziyet bu" diye konuştu.