Babacan'dan 'Etki Ajanlığı' Düzenlemesine Tepki

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ANKARA - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de görüşülmeye başlanan "etki ajanlığı" düzenlemesini "otoriter rejimlerin" başvurduğu düzenleme olarak niteledi ve "Anayasa'ya açıkça aykırı olan bu kanun teklifi geri çekilmeli, bir daha gündeme dahi getirilmemelidir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de görüşülmeye başlanan "etki ajanlığı" düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerede bulundu. Babacan, sosyal medya hesasından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Temel hak ve özgürlüklerin keyfi olarak sınırlanmasına yola açabilecek her türden düzenlemenin karşısındayız. Şu anda Meclis'te görüşülen Yargı Paketi'ndeki 'Etki Ajanlığı' düzenlemesi de bunlardan biri. Hükümete meşru insan hakları örgütlerini, gazetecileri ve sivil toplumu casus ve devlet düşmanı olarak yaftalama, itibarsızlaştırma ve kriminalize etme yetkisi veren bu düzenlemenin hukuk devletinde yeri olamaz. Suç fiilinin kesin olarak tanımlanmadığı, 'devletin çıkarları aleyhine' gibi müphem ifadeler içeren düzenleme, ancak yeni suçlar icat etmeye yarar. Anayasa'ya açıkça aykırı olan ve ancak baskıcı otoriter rejimlerin başvurduğu bu kanun teklifi geri çekilmeli, bir daha gündeme dahi getirilmemelidir."