Babacan'dan TUSAŞ Terör Saldırısına Başsağlığı

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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısına ilişkin, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabı üzerinden TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Başımız sağ olsun."