Babacan'dan Yılmaz ve Şimşek'e İtibar Uyarısı - Son Dakika
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Babacan'dan Yılmaz ve Şimşek'e İtibar Uyarısı

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DEVA Partisi Başkanı Babacan, Yılmaz ve Şimşek'e itibarlarının önemini vurguladı ve uyardı.

10.04.2025 13:47
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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Kendinizden önceki dönemlerin yanlışlarını, ayıplarını, yalanlarını kapatmaya çalışacağım derken kendi itibarınızı yerle bir ediyorsunuz. Sizin sorumluluğunuz asıl bu milletedir. Cumhurbaşkanı sizi görevlendirmiştir ama sorumluluğunuz millete karşıdır. Önceki dönemlerin ayıbını öğreteceğim diye kendi itibarınıza da yazık etmeyin, bu ülkenin ekonomisine de yazık etmeyin" diye seslendi.

Babacan, Habertürk canlı yayınında gündeme ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Babacan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yaptığı çağrısında ise "İtibarınızı yerle bir etmeyin" dedi. Babacan, şöyle konuştu:

"Cevdet Yılmaz'a da Mehmet Şimşek'e buradan çağrımdır. Benim eski çalışma arkadaşlarımsınız. Siz kendinizden önceki dönemlerin yanlışlarını, ayıplarını, yalanlarını kapatmaya çalışacağım derken kendi itibarınızı yerle bir ediyorsunuz. Sizin sorumluluğunuz asıl bu milletedir. Evet, Cumhurbaşkanı sizi görevlendirmiştir ama sorumluluğunuz millete karşıdır. Önceki dönemlerin ayıbını öğreteceğim diye kendi itibarınıza da yazık etmeyin bu ülkenin ekonomisine de yazık etmeyin diye buradan çağrımdır."

"ABD, Çin karşısında panik atak yaşıyor şu anda"

Babacan, ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok ülkeye getirdiği ilave gümrük vergilerine değinirken, ABD'nin şu anda çok ciddi bir stratejik panik içerisinde bulunduğunu söyleyerek, "Çünkü dünyanın en büyük ekonomisi olma özelliğini çok yakında kaybedecek. Çin dünyanın en büyük ekonomisi olarak birinci sıraya yerleşecek çok yakında. Bunun bir paniği var Amerika'da" dedi.

Avrupa'nın teknolojide çok geri kaldığını, ABD'nin de teknolojideki üstünlüğünü bir süre sonra Çin'e kaptıracağını anlatan Babacan, şöyle konuştu:

"Dönelim askeri güce, şu anda dünyanın en büyük donanması Çin'in. Yani donanma büyüklüğünde Çin, Amerika'yı geçmiş durumda. Ekonomide, teknolojide ve askeri alanda Amerika, Çin karşısında bir panik atak yaşıyor şu anda. Bunu belki Trump yönetimine kadar biraz daha suhuletle, ikili ilişkileri mümkün olduğunca rayında tutmaya çalışarak yönetmeye çalıştılar ama baktılar ki iş kötüye gidiyor. Rastgele ve doğrusu plan program da yapmadan diplomasiyi, ikili ilişkileri, her türlü nezaketi ve teamülü de bozacak bir şekilde, 'Öncelik benim için ABD'dir. Ben artık kafama eseni yapacağım. Başka kimseyi tanımam. Aksi halde geri kalıyorum' diye bir davranış kalıbı içerisinde. Bütün bunları bu büyük resmin içerisinde okumak lazım."

Babacan, 3-4 gün önce açıklanan gümrük vergisi oranlarının bir kısmının ertelendiğini, bir kısmının ise değiştirildiğini anımsatarak, "Trump 'Ben kesinlikle bunu yapacağım, vazgeçmeyeceğim' diyor. 3 gün sonra, 'Vazgeçtim, biraz esnek olmalıyım' diyor. Bunların hepsi panik. Bir stratejik panik. Panik halinde her düğmeye basarak Amerikan'nın bu çıkmazın içinden çıkması mümkün olmaz" dedi.

Her ülkenin öncelikleri bulunabileceğini ama diyalog kanallarının açılması gerektiğini belirten Babacan, "Hele hele Çin'le Amerika arasında mutlaka diyalog kanallarının açılması lazım. Ben bunu geçen sene Çin'de katıldığım konferansta Çin'in üst düzey yönetiminden tanıdığımız insanların hepsine söyledim. Geçen aralık ayında İsviçre'de katıldığım toplantıdaki Amerikalı dostlarımıza da söyledim. 'Bakın, Çinli dostlarımızla da sizinle de konuşuyorum. Endişeliyim. Çünkü ilişkiler çok çok gergin. Bu gerginliğin sonunda iyi bir sonuç çıkmaz. Yani Çin için de iyi bir sonuç çıkmaz, Amerika için de çıkmaz, dünya için de çıkmaz' dedim."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Babacan'dan Yılmaz ve Şimşek'e İtibar Uyarısı - Son Dakika

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