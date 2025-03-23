Babacan: Hedef Alınan Sadece Bir Belediye Başkanı Değil - Son Dakika
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Babacan: Hedef Alınan Sadece Bir Belediye Başkanı Değil

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını değerlendirerek, hedefin yalnızca bir belediye başkanı değil, demokrasi ve hukuk devleti olduğunu savundu. Babacan, milletin birliğini ve huzurunu istediğini dile getirerek, gereken cevabın sandıkta verileceğini belirtti.

23.03.2025 21:01  Güncelleme: 23:59
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(İZMİR) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına değinirken, "Aslında bugün hedef alınan sadece bir belediye başkanı değil, hedef alınan demokrasi, hedef alınan hukuk devleti, hedef alınan milletin iradesi" dedi.

Babacan, İzmir'de partisinin düzenlediği iftar programına katıldı. Burada konuşan Babacan, şöyle konuştu:

"2019'da İstanbul'daki seçimlerinin iptal edilmesiyle başlayan sandığa parmak sallama, bunlarda alışkanlık haline geldi. 'Neden uğraşayım ki?' diyor. 'Yargı benim, kanun benim. İstediğimde seçimleri bile iptal ederim' diyor. 'Olmadı mı, kayyumlar atarım, milletin iradesini gasbederim' diyor. 'Nasılsa artık utanmıyorum, sıkılmıyorum, eşin dostun yüzüne de bakabiliyorum; kaybedecek neyim var ki' diyor. Unuttular arkadaşlar, unuttular. Öyle bir kibir kulesine çıktılar ki, bir zamanların mazlumu olduklarını unuttular. MGK toplantılarında çekilen ayarları, e-muhtıraları, 367 kararını, okudukları bir şiir yüzünden hapse girdiklerini unuttular. Geldikleri yeri, gidecekleri istikameti unuttular. Makamları kendilerinin bildiler. Makamların emanet olduğunu unuttular. Koltuklarını kaybetmektense, başkalarına zulmetmeyi tercih ettiler. Bir zamanlar demokrasiyi savunanlar, 'Yasaklar son bulsun' diyenler; yasaklarla, yargı sopasıyla makamlarını korumanın derdine düştüler. Bir zamanlar milli irade ifadesini dillerinden düşürmeyenler bugün milli iradeyi ayaklar altına alarak, kendi çıkarlarını her şeyin önüne koydular.

"Hedef millet iradesi"

Aslında bugün hedef alınan sadece bir belediye başkanı değil, hedef alınan demokrasi, hedef alınan hukuk devleti, hedef alınan milletin iradesi. Nasıl ki geçmişte her zaman hakkın, adaletin yanında; zulmedenin karşısında durduysak, bugün de aynı yerdeyiz. Demokrasiye parmak sallayanların değil, milletin kararına saygı duyanların yanındayız. Yargıya el uzatanların değil, Anayasa'yı çiğneyenlerin değil, milleti aşıyla, ekmeğiyle tehdit edenlerin değil, halkımızın yanındayız, milletimizin yanındayız.

"Bu millet, bu kavgadan bıktı"

İnanın öfke duyuyorum, bir yandan da çok üzülüyorum. Bu millet, bu kavgadan bıktı. Millet bu hırgürden, bu çatışmadan, bu bitmek bilmez tartışmalardan yoruldu. Millet birlik istiyor, beraberlik istiyor, millet barış istiyor, huzur istiyor, refah-bereket istiyor. Bu yüzden de gereken cevabı sandıkta verecek. Millet nasıl ki, daha önce 'Biz asılız' diyenlere haddini bildirdiyse, nasıl ki kendinden olmayanlara parmak sallayanlara. kibirden gözünün önündeki mazlumları görmeyenlere haddini bildirdiyse, bu iktidara da haddini bildirecek, 'Milletin iradesinin önünde hiçbir engel duramaz' diyecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Babacan: Hedef Alınan Sadece Bir Belediye Başkanı Değil - Son Dakika

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