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Babacan: İktidar ve muhalefet çıkar peşinde

Babacan: İktidar ve muhalefet çıkar peşinde

Ali Babacan, iktidar ve ana muhalefetin çıkarlarını ön planda tuttuğunu belirtti.

12.10.2024 18:02
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ülkenin iktidarı da ana muhalefeti de çıkarları neredeyse orada. Yakında onları kol kola görürsek şaşırmayalım" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 'Yeni bir yol, DEVA yolu' sloganı ile yapılan 2'nci Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu. Babacan, Türkiye siyasetine yeni bir anlayış getirmek için yola çıktığını belirterek, "Partimizi kurduğumuz gün ne kadar sorun varsa, ülkemizde ne kadar sıkıntı varsa, katbekat artarak devam ediyor. Açıkça söylüyorum; Türkiye, iktidar bloku ile muhalefetin arasındaki kayıkçı kavgasına mecbur değildir. DEVA Partisi, birleştirici ve kapsayıcı üslubuyla, somut proje ve programlarıyla Türkiye siyasetinde çözümün ve umudun yegane adresidir. Şöyle bir bakın, bizden başka bu ülkenin sorunlarının nasıl çözüleceğini, bütün detaylarıyla çalışan başka tek bir siyasi parti yok. Ana muhalefet yeni çalışmalar yapıyormuş, program hazırlıyormuş, 101 sene sonra" dedi.

'BELEDİYE SAYISI ÇOĞALDIKÇA HERKES DAHA İYİ GÖRÜYOR'

Türkiye'nin geldiği yerde muhalefetin de payı bulunduğunu söyleyen Babacan, "Ülkenin ana muhalefeti, en ufak bir krizde kim olduğunu hatırlıyor, aslına rücu ediyor. Son 6 ayda gördük değil mi? Tek tek örneklerini saymayayım. Bu milletin içten içe ne kadar korkusu varsa, o korkuyu depreştirecek ne varsa yapıyorlar, tutamıyorlar kendilerini, gerçekler ortaya çıkıyor. Mitingde bir vatandaş mı yumruklandı, işte muhalefet orada şiddetin yanında. Bir şekilde yerelde iktidarı mı aldılar, ana muhalefet orada eş, dost kayırmanın, haksız rantın yanında. Belediye sayısı çoğaldıkça herkes daha iyi görüyor. Ülkenin iktidarı da ana muhalefeti de çıkarları neredeyse orada. Yakında onları kol kola görürsek şaşırmayalım" diye konuştu.

'13 YIL ÇALIŞTIK; ONLAR KEYİFLERİNİ SÜRDÜ'

Türkiye'de ekonomik sorunların palyatif araçlarla çözülmeye çalışıldığını söyleyen Babacan, "Hükümet diyor ki, 'Şu anda ülkenin başında Ali Babacan olsaydı, o da aynı şeyi yapacaktı.' Hey yavrum hey, siz Ali Babacan'ın yaptıklarını anlamış olsaydınız, bu ülke bu hale düşer miydi? Siz o dönemde bütün ekonomi yönetiminin başında olan İbrahim Çanakçı ve ekibinin yaptıklarını anlamış olsaydınız, tek haneye düşmüş enflasyonu patlatır mıydınız? Anlamamışsınız işte, anlasaydınız bu ülkede fukaralık bu kadar artar mıydı? Tam 13 yıl çalıştık, başardık; onlar keyiflerini sürdü. Mütevazı olmaya gerek yok. Sayın Erdoğan, 'Ben yaptım' diyorsa, tekrar yapsın görelim. 10 yıldır yapamıyor, olmuyor. Hala miras yiyorlar, miras. Bankalarımızı güçlendirdik, sanayimizin altyapısını güçlendirdik, ihracatımızı 36 milyar dolardan 132 milyara çıkardık" dedi. Babacan, parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini, ancak bazı muhalefet partilerinin sistem değişikliğini sözde savunduğunu söyledi.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,

Kaynak: DHA

Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan: İktidar ve muhalefet çıkar peşinde - Son Dakika

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