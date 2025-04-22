Babacan: Kumar Sorununa Derhal Müdahale Edin - Son Dakika
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Babacan: Kumar Sorununa Derhal Müdahale Edin

DEVA Partisi Başkanı Babacan, gençleri borca sürükleyen yasa dışı bahis siteleri için uyardı.

22.04.2025 20:55
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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Gençler borç içinde, aileler dağılıyor, insanlar kumar batağında. İktidar ise hala izliyor, hala susuyor. Bu pisliği derhal temizleyin. Kumarın fişini hemen, bu akşam çekin." dedi.

Babacan, sosyal medya hesabından yasa dışı bahis sitelerine ilişkin uyarıda bulundu. Birçok gencin borca sürüklendiğini, ailelerin dağıldığını belirten Babacan, iktidara seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir kez daha uyarıyorum: Çark dönmeye devam ederse, bedeli ağır olacak. Yasa dışı bahis siteleri göz göre göre büyüdü. İktidarı uyardık, dinlemediler. Bugün her cepte bir kumar makinesi var: Bazısı yasal, bazısı yasa dışı. Fark ne? Hiç. Aşağıda paylaştığım mesajları okudum, kahroldum. Gençler borç içinde, aileler dağılıyor, insanlar kumar batağında. İktidar ise hala izliyor, hala susuyor. Bu suskunluk, bu vurdumduymazlık kabul edilemez. Bu pisliği derhal temizleyin. Kumarın fişini hemen, bu akşam çekin."

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Kaynak: ANKA

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