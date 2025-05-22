Babacan Oda Başkanlarıyla Görüştü

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti genel merkezinde Türkiye'nin farklı illerinden gelen oda başkanlarını ağırladı. Görüşmede, esnafın ve gıda sektörünün karşılaştığı sorunlar ele alınırken, çözüm önerileri üzerinde de istişarelerde bulunuldu.

Babacan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel merkezimizde birçok ilden gelen oda başkanlarımızı ağırladık. Esnafımızın, gıda sektörünün sorunlarını dinledik, çözümleri konuştuk. Ziyaretleri için tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.