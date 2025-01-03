Babası İçin Camii Maketi Yaptı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde ressam Halil Basri Uluğ, babasının görev yaptığı Merkez Camisi'nin maketini yaptı.

Uluğ, AA muhabirine, babası Fevzi Uluğ'un ilçe merkezinde 1961'de hizmete giren camide yaklaşık 7 yıl görev yaptığını söyledi.

Bu camide çocukluk hatıraları olduğunu anlatan Uluğ, "Bu caminin maketini yapmamdaki asıl nedenim hayalimi yaşatmaktı. Babamın anısını ve hatırasını yaşatmak istedim. Uzun bir uğraş sonucu o yıllarda çekilen fotoğraflara bakarak, tamamen gerçek malzeme kullanarak bu caminin maketini yaptım. Çubuk Belediyesi Sergi ve Fuaye alanına yerleştirdik." diye konuştu.

Uluğ, yaptığı eserlerin ilgi görmesinin kendisini mutlu etiğini kaydetti.