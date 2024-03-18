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Babasını hiç görmeyen şehit oğlu, özel harekat polisi olmak istediğini söyledi

Babası Uzman Çavuş Murat Kozanoğlu, Hakkari'de 2011 yılında bölücü terör örgütü PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olduğunda henüz dünyada olamayan 13 yaşındaki Murat Kozanoğlu, özel harekat polisi olacağını söyledi

ADANA - Babası Uzman Çavuş Murat Kozanoğlu, Hakkari'de 2011 yılında bölücü terör örgütü PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olduğunda henüz dünyada olamayan 13 yaşındaki Murat Kozanoğlu, özel harekat polisi olacağını söyledi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı çerçevesinde Kozan'da anma programı düzenlendi. Programa 5 Temmuz 2011 yılında Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK'nın saldırıcı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Murat Kozanoğlu'nun ailesi de katıldı. Kozanoğlu, şehit olduğunda hamile olan eşi de çocuğunu dünyaya getirip eşinin ismini verdi. O genç şimdi 13 yaşına gelip anma programına katıldı. Şehit oğlu Murat Kozanoğlu, özel harekat polisi olmak istediğini söyledi.

Şehidin annesi Arseven Özkozanoğlu, "Oğlum 2011 yılında Hakkari Yüksekova'da şehit oldu. 109 yıl önce verilen mücadele ne ise şimdi yine aynı mücadele veriliyor. 5 Oğlum var onlarda şehit oğlumun yolunda bu vatan millet için. Benim bir canım var, oda feda olsun. Vatan için şehit olmaya hazırım. Ana yüreği zor ama öldürülen teröristlere seviniyorum. O vatan millet haini. Beni de alsınlar bende giderim seve seve savaşmaya" dedi.

Şehidin Babası Hasan Özkozanoğlu ise, "Bugünleri de gördük ama bizler için guru verici bir gün" diye konuştu.