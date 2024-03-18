Babasını hiç görmeyen şehit oğlu, özel harekat polisi olmak istediğini söyledi
Babası Uzman Çavuş Murat Kozanoğlu, Hakkari'de 2011 yılında bölücü terör örgütü PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olduğunda henüz dünyada olamayan 13 yaşındaki Murat Kozanoğlu, özel harekat polisi olacağını söyledi
ADANA - Babası Uzman Çavuş Murat Kozanoğlu, Hakkari'de 2011 yılında bölücü terör örgütü PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olduğunda henüz dünyada olamayan 13 yaşındaki Murat Kozanoğlu, özel harekat polisi olacağını söyledi.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı çerçevesinde Kozan'da anma programı düzenlendi. Programa 5 Temmuz 2011 yılında Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK'nın saldırıcı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Murat Kozanoğlu'nun ailesi de katıldı. Kozanoğlu, şehit olduğunda hamile olan eşi de çocuğunu dünyaya getirip eşinin ismini verdi. O genç şimdi 13 yaşına gelip anma programına katıldı. Şehit oğlu Murat Kozanoğlu, özel harekat polisi olmak istediğini söyledi.
Şehidin annesi Arseven Özkozanoğlu, "Oğlum 2011 yılında Hakkari Yüksekova'da şehit oldu. 109 yıl önce verilen mücadele ne ise şimdi yine aynı mücadele veriliyor. 5 Oğlum var onlarda şehit oğlumun yolunda bu vatan millet için. Benim bir canım var, oda feda olsun. Vatan için şehit olmaya hazırım. Ana yüreği zor ama öldürülen teröristlere seviniyorum. O vatan millet haini. Beni de alsınlar bende giderim seve seve savaşmaya" dedi.
Şehidin Babası Hasan Özkozanoğlu ise, "Bugünleri de gördük ama bizler için guru verici bir gün" diye konuştu.
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Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Eflatun filminin galası Torun Center'da gerçekleştirildi. Yönetmen Cüneyt Karakuş, filmin senaryosunun 2013'te kaleme alındığını ve pandemi öncesi çekimlerin tamamlandığını belirtti. Film, görme engelli bir kadının saf ve gerçek aşkı bulma hikayesini anlatıyor. Ayrıca, film Japonya, Kırgızistan, Bangladeş ve Fransa gibi ülkelerde de gösterildi.
Almanya, İsviçre ve Çekya'daki dış temsilciliklerde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü için törenler düzenlendi. Törenlerde, Çanakkale Zaferi'nin önemi vurgulandı ve şehitler anıldı. Konuşmalarda, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin milli bilincini güçlendirdiği ve Türkiye'nin aydınlık yarınlara ilerlemesinde önemli bir rol oynadığı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Yerel seçimler vesilesiyle bazı tartışmalar yaşandığını görüyoruz. Bunların hiçbir zemine sahip olmadığını ifade etmek isterim. Yerel seçimler, makro politikaların değişme ihtimali olan seçimler değil. Yerel seçimler, yerel seçimlerdir. Genel seçimlerle Meclis, hükümet belirlenir. Ulusal düzeyde politikalar belirlenir. Yerel seçimler ise şehrimizin yönetimiyle, yerel hizmetlerle ilgili seçimlerdir. Yerel seçimler vesilesiyle makro politikalarımız konusunda yapılan tartışmaların hiçbir zemine sahip olmadığını, spekülatif birtakım söylemlerden ibaret olduğunu ifade etmek isterim” dedi.
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