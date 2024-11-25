BAE'de İsrailli Haham Kogan Öldürüldü - Son Dakika
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BAE'de İsrailli Haham Kogan Öldürüldü

BAE, kayıp olarak aranan İsrailli Haham Zvi Kogan'ın öldüğünü doğruladı, 3 fail gözaltında.

25.11.2024 00:16
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ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkede ikamet eden İsrailli Haham Zvi Kogan'ın öldürüldüğünü doğrulayarak "olayın 3 failinin" gözaltına alındığını açıkladı.

BAE İçişleri Bakanlığının X hesabı aracılığıyla yapılan açıklamada, BAE'de 21 Kasım 2024'ten bu yana kayıp olan İsrailli Kogan'ın öldüğünün doğrulandığı belirtildi.

"BAE yetkilileri, kimlik belgelerine göre Moldova uyruklu olan ve ülkede ikamet eden Zvi Kogan adlı bir kişinin öldürülmesi olayının 3 failini hızlı bir sürede gözaltına aldı." bilgisine yer verilen açıklamada, toplumun güvenliğini ve istikrarını baltalamaya çalışan herkese karşı sert bir şekilde mücadele edileceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, olayın tüm koşullarının soruşturmalar tamamlandıktan sonra açıklanacağı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ile Dışişleri Bakanlığından bugün sabah yapılan ortak açıklamada, BAE'de 21 Kasım 2024'ten bu yana kayıp olan Kogan'ın cesedine ulaşıldığı duyurulmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 21 Kasım'dan bu yana kayıp olan Haham Zvi Kogan'ın ölü olarak bulunmasının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yaptığı açıklamada, vatandaşlarına zorunlu olmadıkça BAE'ye seyahat etmemeleri uyarısında bulunmuştu.

Konseyden yayımlanan uyarıda, BAE'de bulunan İsrail vatandaşlarının "İsrail ve Yahudi nüfusuyla özdeşleşmiş işletmeleri, toplanma yerlerini ve eğlence mekanlarını ziyaret etmekten kaçınmaları" istenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE'de İsrailli Haham Kogan Öldürüldü - Son Dakika

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