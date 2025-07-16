BAE'den Suriye'deki Ateşkese Destek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılarken, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını da sert bir dille kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Süveyda vilayetinde ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Süveyda'da sakinliğin korunması ve sivillerin güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yapılarak, "Bölgede güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanmasına yönelik çabaları destekliyoruz." denildi.

Suriye'nin güneyinde yaşanan gerilim ve İsrail'in bölgeye yönelik hava saldırılarının şiddetle kınandığı açıklamada, Suriye'nin egemenliğine yönelik ihlallerin ve ülkenin güvenlik ile istikrarını tehdit eden tüm eylemlerin tamamen reddedildiği vurgulandı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'nin tüm toprakları üzerindeki egemenliğini ve istikrarını destekleme konusundaki kararlı duruşumuzu yineliyoruz. Kardeş Suriye halkına desteğimiz tamdır. Halkın güvenlik, barış, onurlu yaşam, barış içinde bir arada yaşama ve kalkınma özlemlerine ulaşmasına yönelik tüm çabaları destekliyoruz."

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

?Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

Son olarak İsrail hava kuvvetleri, Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.