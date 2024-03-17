BAE Devlet Başkanı Gazze'ye yardım konusunu ele aldı - Son Dakika
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BAE Devlet Başkanı Gazze'ye yardım konusunu ele aldı

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, World Central Kitchen CEO'su Erin Gore ile Gazze'ye yardım konusunu ele aldı. İkili, Gazze Şeridi'ndeki insani durumu hafifletmek ve bölgeye daha fazla yardımın ulaştırılmasını sağlamak için iş birliğini değerlendirdi. World Central Kitchen kuruluşunun 200 tonluk gıda yardımını taşıyan ilk yardım gemisi Gazze'ye ulaşmıştı.

17.03.2024 12:59  Güncelleme: 13:01
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ABD merkezli uluslararası gönüllü yardım kuruluşu World Central Kitchen CEO'su Erin Gore ile Gazze'ye yardım konusunu ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, World Central Kitchen CEO'su Gore'u el-Vatan Sarayı'nda kabul etti.

İkili, Gazze Şeridi'ndeki insani durumu hafifletmek ve bölgeye hava, kara ve deniz yoluyla daha fazla yardımın ulaştırılmasını sağlamak için BAE'deki ilgili makamlar ile World Central Kitchen arasında devam eden iş birliğini değerlendirdi.

Al Nahyan, Gazze Şeridi sakinlerinin acılarını hafifletmek için ülkesinin World Central Kitchen ve bölgedeki kuruluşlarla işbirliğini sürdürme konusundaki istekliliğini vurguladı.

ABD merkezli World Central Kitchen kuruluşunun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka Limanı'ndan 12 Mart'ta yola çıkan 200 tonluk gıda yardımını taşıyan ilk yardım gemisi 15 Mart'ta Gazze kıyılarına ulaşmıştı.

Kaynak: AA

Gazze, CEO, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE Devlet Başkanı Gazze'ye yardım konusunu ele aldı - Son Dakika

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