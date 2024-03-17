BAE Devlet Başkanı Gazze'ye yardım konusunu ele aldı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'tan Çanakkale Şehitleri Anma Günü Mesajı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Makas, vatanı için canlarını seve seve feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı. Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin bağımsızlık tutkusunun ve kahramanlığının en somut örneği olduğunu vurgulayan Makas, şehitlerimizi rahmetle anarken gazilere de minnet ve şükranlarını iletti.