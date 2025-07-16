BAE, Gazze için yardım gemisi gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BAE, Gazze için yardım gemisi gönderiyor

16.07.2025 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAE, Gazze'deki sivillere yardım ulaştırmak amacıyla Mısır'a büyük bir yardım gemisi gönderiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye yardım taşıyan bir gemiyi Mısır'a gönderiyor.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, başkent Abu Dabi'deki Halife Limanı'ndan Mısır'daki el- Ariş Limanı'na doğru yola çıkacak gemiye insani yardımları yükleme çalışmalarının başladığı belirtildi.

Geminin taşıyacağı insani yardımların Gazze Şeridi'ne ulaştırılması için Ariş Limanı'na gönderileceği aktarılan haberde, "Gazze'deki sivillerin acılarını hafifletmeyi amaçlayan bu gemi, BAE'den insani yardımları taşıyan gemilerin en büyüğü olacak." denildi.

İnsani yardımların, çeşitli gıda maddelerinin yanı sıra konaklama çadırları, giysi ve sağlık malzemelerden oluştuğu aktarılan haberde, gemiye ayrıca çeşitli bölümlerden oluşan bir sahra hastanesi ve ambulansların da yükleneceği ifade edildi.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 573 Filistinli hayatını kaybetti, 139 bin 607 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 7 bin 750 kişi yaşamını yitirdi, 27 bin 566 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 851'e, yaralıların sayısı da 5 bin 634'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Sahra, Mısır, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE, Gazze için yardım gemisi gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
TBMM’deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı TBMM'deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
Erzurum’da çocuklar boş arazide el bombası buldu Erzurum'da çocuklar boş arazide el bombası buldu
3 ilde orman yangını Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor 3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis’te bir arada Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis'te bir arada
Trump’ın Ukrayna’ya silah desteği sözlerine Kremlin’den ilk yanıt Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti 15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
Ankara Valiliği’nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Adıyaman’da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü Adıyaman'da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı 117’ye yükseldi Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 117'ye yükseldi

13:33
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
12:25
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu İlk vukuatı değil
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil
11:57
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
21:46
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Suriye’ye saldırıları genişletme tehdidi
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
21:14
Heybeliada’da tekne kazası Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
Heybeliada'da tekne kazası! Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
21:12
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
21:09
İstanbul’da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
İstanbul'da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
20:53
Husumetli ailelerin ilginç kavgası Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler
Husumetli ailelerin ilginç kavgası! Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler
19:50
Türkiye yangın yeri İki kentte durum vahim
Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim
19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
19:15
AB, İran’a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
AB, İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
18:55
New Jersey’de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
New Jersey'de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 14:26:22. #7.12#
SON DAKİKA: BAE, Gazze için yardım gemisi gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.