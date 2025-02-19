BAE, Riyad'daki Ukrayna Görüşmelerini Destekledi

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ABU DABİ, 19 Şubat (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya ile ABD heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen Ukrayna krizine yönelik görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada Riyad'daki görüşmelerin, farklılıkların aşılmasına katkıda bulunması, iletişimi artırması ve 3 yıldır devam eden çatışmanın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaların ilerletilmesine yardımcı olması temennisi dile getirildi.

Açıklamada Suudi Arabistan'ın görüşmelere ev sahipliği yapmasından övgüyle bahsedilirken, bu ülkenin uluslararası barış ve istikrarı desteklemedeki rolüne dikkat çekildi.

BAE, küresel zorlukların ele alınmasında çatışmaların barışçıl yolla çözümü ve uluslararası işbirliğine olan bağlılığını bir kez daha yineledi.

Bakanlık, bölgesel ve küresel güvenliğin ve istikrarın sağlanması için tüm taraflar arasında diplomasi ve yapıcı diyaloğun önemini vurguladı.