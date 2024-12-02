Baerbock'tan Çin'e Eleştiriler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Baerbock'tan Çin'e Eleştiriler

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Çin'in Rusya'yı desteklemesini eleştirdi, insan hakları vurgusu yaptı.

02.12.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde Pekin yönetimine eleştiride bulundu.

Ziyareti öncesi açıklama yapan Baerbock, Çin'in Ukrayna savaşında Rusya'yı desteklemesine tepki gösterdi ve "Çin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak dünyada barış ve güvenlik için sorumluluk almak yerine, Rusya'ya yaptığı ekonomik ve silah yardımı ile Avrupa'daki temel çıkarlarımıza karşı gelmektedir." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın barışa yönelik tehdit olduğunu savunan Baerbock, "Çin ile ilişkilerimizde bunu görmezden gelemeyeceğimiz gerçeği Pekin'de ele alacağım bir diğer konudur." ifadesini kullandı.

Baerbock, Avrupalılar olarak Çin ile adil rekabet ve eşit şartlar için çözüm bulma konusunda güçlü bir yetkiye sahip olan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nu desteklediklerini vurgulayarak, "Bu nedenle, devletin sübvansiyonlu aşırı üretim yoluyla ya da insan hakları söz konusu olduğunda, rekabet avantajı uğruna Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) temel çalışma standartlarının göz ardı edilmesiyle, Alman ve Avrupa endüstrisinin zararına olacak şekilde uluslararası oyunun kurallarını ihlal eden diğer kişilere tolerans göstermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AB ile Çin arasındaki ekonomik rekabete dikkati çeken Baerbock şöyle devam etti:

"Bu nedenle, devlet sübvansiyonlu aşırı üretim veya insan hakları ihlalleri gibi rekabet avantajı sağlamak amacıyla ILO'nun temel çalışma standartlarını hiçe sayan, Alman ve Avrupa endüstrilerine zarar veren uluslararası kuralları ihlal edenlere tolerans göstermeyeceğiz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Almanya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baerbock'tan Çin'e Eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:30 Gaziantep plakalı araçlar, muhaliflerin yıllar sonra aldığı şehirde Gaziantep plakalı araçlar, muhaliflerin yıllar sonra aldığı şehirde
21:54 Moskova’ya kaçtığı söylenen Beşar Esad’ın akıbeti belli oldu Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
21:43 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç’e dikti: Tamamen temizleyeceğiz Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz
19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
13:20 Halep Havalimanı’ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan
13:09 Kimlik numarası yüzünden başı dertten kurtulmuyor Katil de oldu hamile de kaldı Kimlik numarası yüzünden başı dertten kurtulmuyor! Katil de oldu hamile de kaldı
12:38 Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep’te meydana bayrak çekti Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep'te meydana bayrak çekti
12:19 İstanbul’da bir garip olay: Çorbacıda kendini vurdu, işletmeci kameranın fişini çekti İstanbul'da bir garip olay: Çorbacıda kendini vurdu, işletmeci kameranın fişini çekti
11:31 Halep ve İdlib’i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı
11:26 Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt’un son görüntüleri ortaya çıktı Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt'un son görüntüleri ortaya çıktı
11:16 Vedat Milor’un azarladığı lokantaya müşteriler akın etti Vedat Milor'un azarladığı lokantaya müşteriler akın etti
10:57 İstanbul’un göbeğinde tornavidalı “dedikodu“ kavgası İstanbul'un göbeğinde tornavidalı "dedikodu" kavgası
10:52 Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKKYPG’ye alan açtı Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı
10:33 Almanya’nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti Almanya'nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti
10:20 Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: 1 milyon yeni sığınmacı Türkiye’ye gelebilir Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: 1 milyon yeni sığınmacı Türkiye'ye gelebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 01:59:27. #1.12#
SON DAKİKA: Baerbock'tan Çin'e Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.