Bafra'da 2025'te Çeltik Hasadı Gecikecek - Son Dakika
Bafra'da 2025'te Çeltik Hasadı Gecikecek

21.08.2025 10:12
Bafra'da 2025'te çeltik ekimi 157 bin dekar alanda yapıldı, hasat gecikecek.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 2025 yılında 157 bin de kar alana çeltik ekimi gerçekleştirildi.

Bafra Ovası'nda mayıs ayında ekimi yapılan çeltiğin hasadının bu yıl, yüksek sıcaklıklar nedeniyle 15-20 gün gecikmeli olarak yapılacağı belirtildi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, gazetecilere yaptığı açıklamada, "2025 yılında Bafra Ovası'nda 157 bin dekar alana çeltik ekimi yapıldı. Çeltiğin dekar başına maliyeti 35 bin 850 lira oldu. Bu maliyeti, dekar başına 700 kilogramın üzerinde bir verim beklentisiyle diğer oda başkanlarıyla birlikte belirledik. Bafra Ovası çeltik ekim alanında Türkiye'de 2. sırada yer alıyor." diye konuştu.

Tosuner, hasatların 2024 yılına göre 15-20 gün daha geç başlayacağını belirterek, "Bunun sebebi, yüksek sıcaklıklardır. Bafra Ovası, Türkiye'nin tüketeceği pirincin yüzde 17'sini üretiyor. Ovada ekilen çeltiği tamamen organik olarak üretiyoruz. Büyükşehirlerdeki tüketiciler, marketlere gittiklerinde Bafra pirincini tercih etsinler çünkü pirincimizin kalitesi ve randımanı çok güzel." ifadelerini kullandı.

Çeltik üreticilerine kazasız belasız bir hasat dönemi dileyen Tosuner, "Maliyetlerimiz göz önüne alınarak, 35 bin liranın üzerine kar amaçlı yüzde 20 eklenerek bir fiyat verilmelidir. 2025 yılı içerisinde Tarım Kredi Kooperatifinin ve Toprak Mahsulleri Ofisinin alımda çiftçilere destek vermesini istiyoruz." dedi.

Alaçam, Bafra, Yakakent ve 19 Mayıs ilçelerinin Tahıl Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Hasan Toker ise toplamda dört ilçede yaklaşık 200 bini aşkın alana çeltik ekimi yapıldığını kaydetti.

Toker, bu ekim alanlarının Bafra'da 157 bin, Alaçam'da 25 bin, 19 Mayıs'ta 19 bin ve Yakakent'te 250 dekar olduğunu belirtti.

Hasan Toker, mevsimsel hava şartlarına bağlı olarak ekim süresinin uzun olduğunu vurgulayarak, " Hasadın eylül ayının son haftasında başlayıp, ekim ayının sonu veya kasım ayının başında tamamlanacağını düşünüyoruz. Girdi maliyetlerindeki artışlar belirlenerek ve göz önünde bulundurularak bir fiyat verilmesini istiyoruz. Hükümetimizin güzel bir fiyat vereceğini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Bafra Ziraat Odası'nda bir araya gelen çiftçi ve çiftçi temsilcileri, Bafra Ovası'nda 2025 yılı çeltik ürünü maliyet raporunu imzalı olarak paylaştı.

Kaynak: AA

09:24
İstanbul Valiliği’nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
07:52
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
