Bağcılar Belediyesi Çocuklara Deprem Eğitimi Verdi

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Bağcılar Belediyesince, ilçedeki çocuklara deprem çantası hazırlanması başta olmak üzere olası afet sırasında yapabilecekleri hakkında eğitim verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25'inci yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Afet İşleri Müdürlüğünün uzman personelince çocuklara deprem çantası hazırlanması başta olmak üzere çök-kapan-tutun hareketlerine kadar olası afet sırasında yapılacaklar hakkında eğitim verildi.

Çocuklarıyla etkinliğe katılan ebeveynlere de kaza kırım aracının işlevlerinin anlatımı ve Afet İstasyonu konteynerinin tanıtımı yapıldı.

Etkinlikte vatandaşlara da çök-kapan-tutun hareketleri uygulamalı olarak yaptırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, olası afet ve acil durumlara karşı eksiksiz şekilde hazırlanmak ve zarar azaltma çalışmaları yapmak amacıyla Afet İşleri Müdürlüğünü kurduklarını belirtti.

Konusunda uzman ve tecrübeli kadroyla hizmet verdiklerini anlatan Özdemir, "Bugün de önemli bir tarihte böyle bir etkinlikle başta çocuklarımız olmak üzere ilçe sakinlerimizi bilgilendirdik." ifadesini kullandı.