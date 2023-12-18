 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bağcılar'da Esnaflara Haraç İddiasıyla Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Bağcılar'da Esnaflara Haraç İddiasıyla Silahlı Saldırı

Bağcılar'da sokak sokak gezerek esnaftan haraç istediği iddia edilen 2 şüpheli, bir manavı ve olay sırasında evinden ekmek almak için çıkan bir kişiyi silahla yaraladı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bağcılar\'da Esnaflara Haraç İddiasıyla Silahlı Saldırı
18.12.2023 - 15:54,
Abone Ol

BAĞCILAR'da sokak sokak gezerek esnaftan haraç istediği iddia edilen 2 şüpheli, manav Cebrail Bozan'ı ve olay sırasında evinden ekmek almak için çıkan Erkan Oruç'u silahla ateş ederek yaraladı. Oruç'un ağır yaralandığı olayda polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin manava girmeden önce sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken, polisin olayın ardından oluşan kalabalığı dağıtmak için havaya ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam 20.00 sıralarında, Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalleye gelen silahlı 2 kişi, sokak sokak gezerek esnaflardan haraç istedi. Sokakta bulunan vatandaşları da tehdit eden şüpheliler, gözlerine kestirdikleri bir manava girerek 10 bin lira istedi. Şüphelilerden biri, manav Cebrail Bozan'ı bacağından vurdu. Evinden ekmek almak için çıktığında olayı gören Erkan Oruç, şüphelilere tepki gösterdi. Şüpheliler, Oruç'a da ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından karnından aldığı kurşun ile ağır yaralanan Oruç'u ve manav Cebrail Bozan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polisin incelemesi sırasında yaralıların yakınları olay yerinde toplandı. Polis çevredekilerin dağılması için defalarca havaya ateş etti. Polisin şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ağır yaralanan Erkan Oruç'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin manava girdiği ve polisin havaya ateş ettiği anlar kameralara yansıdı.

"BİZ GÜNEŞLİ'NİN ÇETESİZİYİZ"

Olayı gören, Erkan Oruç'un yakın Mustafa Oruç, "Akşam bir baktım gürültü, ses geldi. "Biz Güneşli'nin çetesiyiz, bu mahalleyi haraca bağladık" diye bağırdılar. Manava gelip Cebrail Bozan'a, "Her ay 10 bin lira vereceksiniz" dediler. Ardından manav tezgahını dağıtıp, ateş ettiler. Erkan, ekmek almaya gidiyordu, "Ne oldu" diye bağırdı. Bu sefer adamlardan biri diğerine, "Buna da sık" dedi. Erkan'a 3-4 el ateş ettiler. Bunlar Güneşli'de bayağı çoğaldı. "Bundan sonra herkesi haraca bağlayacağız, kime ne dersek onu yapacak." diye bağırdılar" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Cebrail, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da Esnaflara Haraç İddiasıyla Silahlı Saldırı - Son Dakika


16:29
Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor
16:28
Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
16:07
Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni
15:53
Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı
15:52
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:45
Burdur'da sokak köpekleri saldırdı, üniversiteli kız öğrenci yaralandı. Burdur'da sokak köpekleri saldırdı, üniversiteli kız öğrenci yaralandı.
15:41
Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak
15:32
Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi

Son Dakika
16:29 Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor
16:28 Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
16:07 Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni
15:52 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:45 Burdur'da sokak köpekleri saldırdı, üniversiteli kız öğrenci yaralandı.
15:41 Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak
15:32 Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi
15:16 Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti
15:10 2024'te vize başvuruları daha hızlı sonuçlanacak
15:08 Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama: Rakam telaffuz edilmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 16:45:10. #1.12#
SON DAKİKA: Bağcılar'da Esnaflara Haraç İddiasıyla Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement