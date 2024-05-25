Bağcılar\'da Kamyonet ile Servis Aracının Çarpışması Sonucu 5 Kişi Yaralandı

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Bağcılar'da, kamyonet ile servis aracının çarpışması sonucu 4'ü işçi olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O-3 Otogar Bağlantı Yolu Mahmutbey istikametinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SV 2277 plakalı servis minibüsü, Yüzyıl Köprüsü mevkisinde kendisini bekleyen işçileri almak için durdu.

Bu sırada aynı istikamette giden 34 DDN 436 plakalı kamyonet, duran minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet bariyerlerin üzerine çıkıp devrildi.

Kazada kamyonet sürücüsü ile minibüste bulunan 4 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bir süre aksayan trafik akışı, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.