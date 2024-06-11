Bağcılar'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bağcılar'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Bağcılar\'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Şüpheliden 1\'i Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 5 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına aldı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu madde, uyuşturucu hap, silah ve para ile birlikte şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11.06.2024 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik Yenimahalle ve Fatih'te çalışma başlattı.

Bu kapsamda 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler Y.E.P. ile A.P. gözaltına alındı.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 532 uyuşturucu hap, 3 cep telefonu, uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 535 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.P. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Bağcılar, Tutuklama, Güvenlik, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:13:40. #1.11#
SON DAKİKA: Bağcılar'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement