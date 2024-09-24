Bağcılar'dan Öğrencilere 10 Bin Lira Ödül - Son Dakika
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Bağcılar'dan Öğrencilere 10 Bin Lira Ödül

Bağcılar Belediyesi, burslu öğrencileri 10 bin lira ile ödüllendirecek. Başvuru 31 Ekim'de.

24.09.2024 16:50
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Bağcılar Belediyesi, bu yıl devlet ile vakıf üniversitelerinin yüzde 100 burslu lisans programlarında örgün eğitime yerleşen tüm öğrencilere 10 bin lira başarı ödülü verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan ve 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde üniversiteye başlayacak öğrencilere başarı ödülü verilecek.

Devlet ile vakıf üniversitelerinin yüzde 100 burslu lisans programlarında örgün eğitime yerleşen öğrencilere 10 bin lira takdim edilecek projede, başvurular 31 Ekim'e kadar belediyenin resmi internet adresinden yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, üniversite sınavını başarıyla geçen tüm gençleri tebrik etti.

Özdemir, gençlerin yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecek nesilleri oluşturduğunu belirterek, "Bizim de görevimiz onlara bu yolda destek vermek. Bu amaçla çalışkan öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Geçen yıl 6 bin lira olarak verdiğimiz başarı ödülümüzü bu yıl 10 bin liraya yükseltiyoruz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağcılar'dan Öğrencilere 10 Bin Lira Ödül - Son Dakika

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