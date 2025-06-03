Bağdat'ta Metro Projesi Yeniden Başlıyor - Son Dakika
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Bağdat'ta Metro Projesi Yeniden Başlıyor

Bağdat\'ta Metro Projesi Yeniden Başlıyor
03.06.2025 11:19
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Bağdat'ta metro projesi, uzun yıllar süren gecikmelerin ardından nihayet hayata geçirilecek.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta metro projesinin onlarca yıl süren gecikmelerin ardından yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kadim başkentte metro yapma planları ilk olarak 1970'li yılların sonunda gündeme gelmiş ancak savaşlar ve uluslararası yaptırımlar nedeniyle sürekli ertelendi. Söz konusu proje hayata geçirildiğinde, yıllardır savaş ve şiddet olaylarıyla sarsılan ülkede bir ilk olacak.

Bağdat'ta işe gidenlerin büyük bölümü, taksi ve minibüslerle ulaşım sağlıyor. Ancak şehirdeki yoğun trafik nedeniyle kısa mesafeler bile saatler sürebiliyor. Yeni metro projesi, bu sorunu büyük ölçüde çözmeyi hedefliyor.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Yatırım İşlerinden Sorumlu Danışmanı ve Irak Kalkınma Fonu Başkanı Muhammed Neccar, AA muhabirinin projenin ne zaman hayata geçirilebileceği, hangi ülke firmalarının bu projede yer alacağı ve maliyetiyle ilgili sorularını yanıtladı.

Sudani'nin Başbakanlık koltuğuna oturmasıyla projenin yeniden gündeme geldiğini ifade eden Neccar, metro hatları ve yönlerini, çehresi değişen kente göre yeniden şekillendirdiklerini söyledi.

Metro, yer altı ve köprü üzerlerinden de geçecek

Bağdat metrosu projesinde başta Türk şirketleri olmak üzere, Alman, Çin, Fransız ve İspanyol şirketlerin de yer alabileceğini aktaran Neccar, metronun Bağdat'ın eski semtlerinde yer altından ve merkez semtlerinde ise köprü üzerlerinden geçeceğini kaydetti.

"Başlarda 7 hatlı olan metro projesinin, 1 ve 2'nci hattının inşaatına başlamak istiyoruz." diyen Neccar, yeniden imar çalışmalarının sürdüğü Bağdat'ta çok hatlı metro için şu an ekstra kazı işlemlerine girip trafiği daha da yoğunlaştırmak istemediklerini dile getirdi.

Projede birçok uluslararası şirketin yer alacağını aktaran Neccar, "Metronun teknik kısımları Avrupa, inşaat ve mühendislik kısmı ise ya Türk ya da Çinli şirketlere verilecek. Avrupalı ve Çinli şirketlerin yanı sıra bu alanda çok büyük deneyimleri olan Türk şirketleri de bizimle çalışma arzusunu iletti. Metro projesinin mali fonunun bir bölümü devlet bir kısmı da yatırım şirketlerince karşılanacak." bilgisini paylaştı.

Bağdat metrosunun hayata geçirilmesi için 2 ila 2,5 yıla ihtiyaç olduğunu dile getiren Muhammed Neccar, "Irak'ta yatırım alanında deneyimleri çok iyi olan iki ülkeden vazgeçemeyiz. Bunlar, Türkiye ve Çin. Türk şirketlerinin metro inşaatı alanında da vardıkları seviyeden çok etkilendim." ifadelerini kullandı.

Bağdat'ın gayriresmi verilere göre, 10 milyona yakın nüfus barındırdığına dikkati çekerek, insanların yaşanan trafik yoğunluğundan yorulduğunu ve toplu taşıma ulaşımına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Neccar, 2 hatlı metronun günlük en az 200 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacağını belirtti.

Bağdat metrosu için 16 milyar dolar olarak konuşulduğunu anımsatan Neccar, ancak bunun gerçeğe yakın olmadığını, durumun metro inşaatında netlik kazanacağını söyledi.

-10 bin kişiye iş fırsatı

Metro inşaatı sırasında yaklaşık 10 bin gence, başta mühendislik olmak üzere birçok alanda çalışma fırsatı doğacağını aktaran Irak Kalkınma Fonu Başkanı Muhammed Neccar, projenin çevreye de katkısının olacağını vurguladı.

Bölgede araç kullanımının azalmasıyla hem yakıt tüketiminin hem de hava kirliliğinin önemli ölçüde düşebileceğini dile getiren Neccar, "Bu da devletin yakıt sübvansiyonları üzerindeki yükünü hafifletecek ve uzun vadede ekonomik faydalar sağlayacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağdat'ta Metro Projesi Yeniden Başlıyor - Son Dakika

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