Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi İzmir'de

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İzmir Yeşilay Şubesi, Bornova İlçe Müftülüğü ve Yeni Cami Derneği iş birliğiyle "Gençlerle Birlikte Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi" düzenlendi.

Bilal Saygılı Cami ve Külliyesi'nde, gençleri bilinçlendirmeye yönelik gerçekleştirilen programda konuşan Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, bağımlılıkla mücadelenin önemini anlattı.

Bu mücadelenin omuz omuza verilmesi gerektiğini ifade eden Şahiner, ilçedeki tüm kurumların, sivil toplum kuruluşların iş birliği içerisinde bir mücadeleyle kente örnek olmasını diledi.

Etkinlikte uzmanlar sunum yaptı.