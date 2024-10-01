Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu İzmir\'de Gerçekleşti

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İzmir Valiliği, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay İzmir Şubesi tarafından düzenlenen "Muhtarlarımla Birlikte Bağımlılıkla Mücadele" sempozyumu İzmir Valisi Süleyman Elban'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ödemiş Belediye Kültür Merkezindeki sempozyumun açılışında konuşan Elban, sempozyumda bağımlılık konusunun katılımcılara her yönüyle anlatılacağını söyledi.

Elban, bağımlılıkta en önemli unsurun önleyici tedbir olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Başta gençlerimiz, çocuklarımız olmak üzere insanımızı bağımlılığa iten konuları ve ortamları ortadan kaldırmamız, bağımlıları doğru işlerle uğraştırmaya yönelik faaliyetle ağırlık vermemiz gerekiyor. Bağımlılık içerisinde toplumda en çok konuşulan uyuşturucudur, eskiden uyuşturucu konusu dendiğinde zengin muhitlere olan bir durumdu. Ancak son dönemde sentetik uyuşturucuların gündeme gelmesi, fiyatının çok ucuz olması ve çok rahat bir şekilde temin ediliyor olması bu konuyla ilgili her şeyi baştan sona değiştiriyor. Onun için başta uyuşturucu belası olmak üzere tüm bağımlılıkla ilgili nasıl mücadele edebilmek için doğru teşhisi koymak gerekiyor."

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy da konuşmasında gençlerin bağımlılığın her türlüsünden uzakta yetişmesinin herkesin hedefi ve sorumluluğu olduğunu söyledi.

Yeşilay İzmir Şube Başkanı Dilek Takımcı ise bugünkü önemli toplumsal buluşmanın bağımlılıkla mücadeleye yönelik strateji ve girişimleri tartışmak üzere uzmanları, sağlık çalışanlarını bir araya getirdiğini ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Burak Öztop ise herkese bağımlılıkla mücadelesine destek olmak ve bu soruna kalıcı çözümler üretmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Elban, gün içinde ilçe merkezi ve Birgi'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.