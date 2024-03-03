Baharın müjdecisi 'çiğdemler' çiçek açtı
ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki yaylalarda baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı.
Çiğdem çiçeği, halk inanışına göre cemre havaya düşünce açtığı için 'baharın müjdecisi' olarak biliyor. Kızılcahamam'ın İğceler, Hıdırlar ve Kasımlar yaylalarında açan mor, beyaz ve sarı renkteki çiğdem çiçekleri güzellikleri ile hafızalara kazınıyor. Rengarenk çiğdem çiçekleri kartpostallık görüntüler de oluşturuyor.
Çiğdem çiçeğini yakından incelemek için yaylalara akın eden vatandaşlar Kızılcahamam'ın eşsiz doğal güzelliklerinin de keyfini çıkarıyor. Işık Dağı'nda göl manzarası eşliğinde piknik yapmanın tadına varan vatandaşlar unutulmaz hatıralar biriktiriyor.
Fotoğraf tutkunu Emre Cebeci, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı konuşmada, "Amatör olarak doğa fotoğrafçılığı yapıyorum. Kameram ile Karagöl'e çiğdem fotoğrafları çekmeye geldim. Çiğdemlerin açtığını duydum ve bunu kaçırmak istemedim. Üniversitem açılmadan önce böyle bir etkinlikte bulunmak istedim ve doğanın tadına bakıyorum. Işığın ve havanın güzel olması fotoğraf çekimi için mükemmel bir ambiyans oluşturuyor. Çevrenin de temiz tutulmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan vatandaşların keyifli anları ise doğaya bırakılan çöpler nedeniyle yarım kalabiliyor. Bilinçsiz vatandaşların doğaya bıraktığı görüntüler kötü anlara neden oluyor.
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