Bahçeli: İran'a Operasyon Türkiye'ye Mesajdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " İran'a yapılan operasyon, bir yönüyle Türkiye'ye verilmiş sinsi mesajdır. Aynı şekilde Türkiye Yüzyılı'na mühür vuracak kutlu hedeflere, terörsüz geleceğe ve ayağa kalkan diriliş ruhuna karşı dolaylı tepkidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bölgesel ve küresel istikrarsızlık dalgasının tehlike sınırlarını aşarak iyice sertleştiğini, bunun da ötesinde insanlığın merhamet ve medeniyet değerler birikimini vahim düzeyde tehdit ettiğini vurgulayan Bahçeli, barış, huzur ve diyalog beklentilerinin sürekli boşa düşürüldüğünü bildirdi.

Bahçeli, felaket senaryolarına her gün bir yenisinin eklendiğini belirterek, uluslararası hukukun devre dışı, uluslararası kuruluşların ahlaken ve fiilen tasfiye halinde olduğuna işaret etti.

Masum ve mazlum toplumların katliam markajında hatta soykırım mahzeninde olduklarına dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti:

"Özellikle ülkemizin etrafı ateşle çevrilmektedir. Husumet ve huşunet markası, dehşet ve şiddet mahsulü olan İsrail'in açtığı derin yaralar, yaptığı büyük yıkımlar, neden olduğu devasa facialar, sadece Türkiye ve bölgemiz açısından değil esasen dünyanın tamamı için ağır bir sancıdır. Sözde İran'ın nükleer programını vurmak amacıyla dün gece yarısı icra edilen 'Yükselen Aslan' isimli kombine terör saldırısı, İsrail'in vandal ve kanlı yüzünü tekrar deşifre etmiştir. Altıncısı önümüzdeki pazar günü Umman'da yapılması planlanan İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakereler yoğun olarak sürüyorken İsrail'in savaş ve diline müracaatı başka hesapların varlığına delalettir."

"Kınama mesajlarından çok daha fazlasını yerine getirmek, insanlık onurunun haysiyet ve şeref konusudur"

Bahçeli, İran'a ait nükleer tesis ve askeri üslerin yanı sıra sivil hedeflerin de acımasızca vurulduğunu anımsatarak, " Gazze'de insanlık ve savaş suçu işleyen, tarihin en trajik soykırımını planlı ve sistematik olarak gerçekleştiren İsrail'in siyonist ve emperyalist barbarlıkta devamlı çıta yükselttiği bariz şekilde ortadadır. Artık günü kurtarmaktan başka bir şeye yaramayan bıktırıcı mahiyetli cılız ve kısır kınama mesajlarından çok daha fazlasını aktif ve çok boyutlu yerine getirmek hem küresel adaletin hem de insanlık onurunun haysiyet ve şeref konusudur." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in önüne gelene saldırı düzenlediğine, sabotaj ve suikast kurgusuyla örtülü operasyonlarını coğrafyanın her yerine taşıdığına dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

"Periyodik olarak Filistin, Yemen, Suriye, Irak, Lübnan ve İran'a dünyanın gözü önünde saldıran, ikide bir Türkiye'nin ayağına dolaşan bu alçak cehalet ve cinayet suç makinesine karşı askeri, ekonomik ve stratejik önleyici tedbirler alınmazsa dünya her ihtimale açık hale gelecektir. Bu ihtimalin tezahürü halinde korkunç olayların vasat bulması kaçınılmazdır. Bebekleri öldüren, yardım gemilerinin önünü kesen, Gazze'yi günbegün eritip yutmak için seferberlik içinde hareket eden bir barbarlığa dayanmak ve katlanmak, geldiğimiz bu aşamada akıl ve ahlak dışılıktır. İsrail Başbakanı'nın siyonist yayılmacılığın refakatinde, iç politikada sıkışma yaşamasıyla birlikte yakın zamanda yapılacak seçimlerde koltuğundan inme korkusunu içten içe duyması, otokontrolünü ziyadesiyle kaybettirmektedir. Gazze katili Netanyahu, derhal atılması gereken bir safradır."

"Nihai hedef Türkiye'dir"

Devlet Bahçeli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili spekülasyon yaptığını, bunun farklı emel ve hedeflere hizmet eden sipariş propaganda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu safra, aynı zamanda İsrail toplumunu da zehirlemekte, daha kötüsü ise küresel ölçekte Yahudi düşmanlığını körüklemektedir. Gelişmelerin püf noktasında elbette Türkiye vardır. İsrail'in terörist yönetimi, ülkemizin görüş menzilini kapatmak, terörsüz Türkiye hedefini baltalamak, bölgemizi karanlığa mahkum etmek için her fırsattan istifade etmenin peşindedir. Birbirine eklemlenerek genişleyip güçlenen kriz ve kaos sarmalında perdelemiş nihai hedef Türkiye'dir. Türk milleti, siyonizmin ve emperyalizmin tertip ve tuzaklarına karşı birdir, beraberdir, taviz ve teslimiyeti düşünülemeyecektir. İran'a yapılan operasyon, bir yönüyle Türkiye'ye verilmiş sinsi mesajdır. Aynı şekilde Türkiye Yüzyılı'na mühür vuracak kutlu hedeflere, terörsüz geleceğe ve ayağa kalkan diriliş ruhuna karşı dolaylı tepkidir.

İçimizdeki İsrail lobisine rağmen milli birlik ve dayanışma şuurumuz, kudret ve kuvvetimiz olarak düşmana korku, dosta da güven verecektir. İsrail'in durdurulması hem milli güvenliğimiz hem de bölge barış ve istikrarı adına tarihi bir sorumluluktur. Bahse konu sorumluluğun inkar veya ihmali halinde öngörülemez sorunların çıkması mukadder ve muhakkaktır."

Bahçeli, ABD'nin ise tarihin ve insanlığın doğru yerinde konuşlanması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu ülke içinde yükselen siyasi basınç ve ayrılık talepleri, 14 Haziran'da pek çok eyalette yapılacak gösteri ve protestolar, hiçbir devletin kendi içinde rahat ve güvenli olmadığına açık işarettir. Milliyetçi Hareket Partisi, İsrail'in kesinkes güç kullanılarak önünün kesilmesi düşüncesindedir. Zira başka bir seçenek kalmamıştır. Kaldı ki sözün hükmü bitmiş, diplomasi ve diyalog arayışları, her fırsat ve zamanda etkisini kaybetmektedir." değerlendirmesinde bulundu.