Bahçelievler'de bir özel okulun dış cephesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi. İhbara üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yenibosna Mahallesi Çınar Caddesi'ndeki özel okulun dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi.
İtfaiye ekipleri, binanın iç kısmına da sirayet eden yangını söndürdü. Ekiplerin yoldaki temizlik çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da özel okulda yangın! Öğrenciler tahliye edildi, ekipler olay yerinde - Son Dakika
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