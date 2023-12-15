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Bahçelievler'de park halindeki otomobilde yangın çıktı - Son Dakika
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Bahçelievler'de park halindeki otomobilde yangın çıktı

Bahçelievler'de D-100 Karayolu yan yolda park halinde duran bir otomobilde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otomobilin içinde uyuyan sürücü alevlerden son anda kurtuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bahçelievler\'de park halindeki otomobilde yangın çıktı
15.12.2023 - 06:50,  Güncelleme: 06:52
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BAHÇELİEVLER, D-100 Karayolu yan yolda park halinde duran bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otomobilin içinde uyuyan sürücü alevlerden son anda kurtuldu.

Yangın, saat 05.00 sıralarında D100 Karayolu Edirne istikameti yan yolda meydana geldi. Park halinde bulunan 01 TR 440 plakalı otomobilden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada, vatandaşlar otomobilin içinde uyuyan sürücüyü uyandırarak alevlerden kurtulmasını sağladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Olay sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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İtfaiye, Güvenlik, Otomobil, Güncel, Son Dakika

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