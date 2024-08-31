Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı - Son Dakika
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Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı

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İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırı ile Mahmutbey Caddesi'nde bir kişinin öldüğü saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi. Birbiriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen iki olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

31.08.2024 22:16
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Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde bekleyenlere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı ile Mahmutbey Caddesi'nde bir kişinin öldüğü saldırıya ilişkin savcılık yayın yasağı kararı aldı.

Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı

İKİ SALDIRIYLA İLGİLİ YAYIN YASAĞI KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, gece saatlerinde Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin önünde bekleyenlere yönelik gerçekleştirilen ve 5 kişinin yaralandığı, yine Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde yaya olarak ilerleyenlere yönelik 1 kişinin öldüğü silahlı saldırılara ilişkin soruşturma sürüyor.

Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı

Soruşturma kapsamında savcılık, sulh ceza hakimliğinden olaya ilişkin yayın yasağı getirilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren 4. Sulh Ceza Hakimliği, yayın yasağı kararı aldı.
Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı

NE OLMUŞTU?

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin acil bölümünün önünde bekleyenlere yönelik gece saatlerinde yapılan silahlı saldırıda, polis memuru, jandarma personeli, özel güvenlik görevlisi ile 2 sivil vatandaş yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganlar olay yerinden kaçmıştı.

Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı

Öte yandan, Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde yaya olarak ilerleyen 3 kişiye yönelik silahla ateş edilmiş, bir kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. Soruşturmada iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğu belirlenmiş, polis ekiplerince yapılan çalışmada10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi\'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı
Kaynak: AA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler Devlet Hastanesi, Devlet Hastanesi, Mahmutbey, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı - Son Dakika
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