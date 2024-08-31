Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi\'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı

Güncel

Sadece Bahçeli için yaptı! Tebrik törenine damga vuran detay

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, gece saatlerinde Bahçelievler Devlet Hastanesi 'nin önünde bekleyenlere yönelik gerçekleştirilen ve 5 kişinin yaralandığı, yine Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde yaya olarak ilerleyenlere yönelik 1 kişinin öldüğü silahlı saldırılara ilişkin soruşturma sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin acil bölümünün önünde bekleyenlere yönelik gece saatlerinde yapılan silahlı saldırıda, polis memuru, jandarma personeli, özel güvenlik görevlisi ile 2 sivil vatandaş yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganlar olay yerinden kaçmıştı.

Öte yandan, Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde yaya olarak ilerleyen 3 kişiye yönelik silahla ateş edilmiş, bir kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. Soruşturmada iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğu belirlenmiş, polis ekiplerince yapılan çalışmada10 şüpheli gözaltına alınmıştı.