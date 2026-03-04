Bahreyn'de Güvenli Bölge Çağrısı - Son Dakika
Bahreyn'de Güvenli Bölge Çağrısı

04.03.2026 01:08
Bahreyn, sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli alanlara sığınmaları yönünde uyarıda bulundu.

Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli bölgelere sığınmaları çağrısı yapıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara, sakin olmaları ve en yakın güvenli bölgelere sığınmaları çağrısında bulundu.

Resmi verilere göre, Bahreyn'de salı günü boyunca 4 kez sirenler çaldı.

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık, İsrail'in yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Ürdün gibi ülkelerde, ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenliyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölge ülkeleriyle savaş halinde olmadıklarını ve bu ülkelerin İran topraklarına saldırılar konusunda ABD'ye baskı yapması gerektiğini belirterek, bölgedeki Amerikan üslerinin ve askerlerinin kendileri için meşru hedef olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

