Bahreyn'de Güvenli Bölge Çağrısı

Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli bölgelere sığınmaları çağrısı yapıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara, sakin olmaları ve en yakın güvenli bölgelere sığınmaları çağrısında bulundu.

Resmi verilere göre, Bahreyn'de salı günü boyunca 4 kez sirenler çaldı.

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık, İsrail'in yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Ürdün gibi ülkelerde, ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenliyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölge ülkeleriyle savaş halinde olmadıklarını ve bu ülkelerin İran topraklarına saldırılar konusunda ABD'ye baskı yapması gerektiğini belirterek, bölgedeki Amerikan üslerinin ve askerlerinin kendileri için meşru hedef olduğunu söylemişti.