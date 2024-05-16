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Bahreyn ve Arap Birliği, Orta Doğu Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 33. Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu.

Kral Hamed, Arap Birliği Zirvesi'nin bu yıl, yıkıcı savaşlar, insani trajediler, Arap halklarının barış, güvenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditlerle karmaşık uluslararası ve bölgesel koşulların gölgesinde düzenlendiğini belirtti.

Hamed, ulusal güvenliği çevreleyen riskler devam ettikçe Arap ülkelerinin üzerindeki sorumluluğun da arttığını ifade ederek Filistin halkının güvenlik, özgürlük ve kendi kaderini tayin etme konusundaki meşru haklarının inkar edilmesi gölgesinde, savaşların sona ermesi, adil ve kalıcı barışın sağlanması için dayanışma ve diyalog yolunu benimseyen ortak Arap tutumuna ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Bahreyn Kralı, Filistin devletinin kurulmasına destek verilmesi ve Orta Doğu Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da konuşmasında Arap halklarının İsrail'in Gazze'ye "vahşi" saldırılarını unutmayacağını belirtti.

Ebu Gayt, "İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda yanlış algıların hakim olduğunu, Batılı ülkelerin saldırılara kılıf uydurduğunu, yakın dostlarının ise bunun önüne geçemediğini" söyledi.

Sudan'da da derhal silahların susturulmasını isteyen Ebu Gayt da Orta Doğu Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmesi çağrısında bulundu.