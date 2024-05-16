Bahreyn ve Arap Birliği, Orta Doğu Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmesi çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bahreyn ve Arap Birliği, Orta Doğu Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmesi çağrısında bulundu

Bahreyn ve Arap Birliği, Orta Doğu Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmesi çağrısında bulundu

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Arap Birliği Zirvesi'nde yaptıkları konuşmalarda, Orta Doğu Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmesi çağrısında bulundu. Kral Hamed, bölgedeki karmaşık koşullar ve tehditler altında barışın sağlanması için dayanışma ve diyalog yolunu benimsemek gerektiğini vurguladı. Ebu Gayt ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, Orta Doğu Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

16.05.2024 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahreyn ve Arap Birliği, Orta Doğu Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 33. Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu.

Kral Hamed, Arap Birliği Zirvesi'nin bu yıl, yıkıcı savaşlar, insani trajediler, Arap halklarının barış, güvenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditlerle karmaşık uluslararası ve bölgesel koşulların gölgesinde düzenlendiğini belirtti.

Hamed, ulusal güvenliği çevreleyen riskler devam ettikçe Arap ülkelerinin üzerindeki sorumluluğun da arttığını ifade ederek Filistin halkının güvenlik, özgürlük ve kendi kaderini tayin etme konusundaki meşru haklarının inkar edilmesi gölgesinde, savaşların sona ermesi, adil ve kalıcı barışın sağlanması için dayanışma ve diyalog yolunu benimseyen ortak Arap tutumuna ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Bahreyn Kralı, Filistin devletinin kurulmasına destek verilmesi ve Orta Doğu Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da konuşmasında Arap halklarının İsrail'in Gazze'ye "vahşi" saldırılarını unutmayacağını belirtti.

Ebu Gayt, "İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda yanlış algıların hakim olduğunu, Batılı ülkelerin saldırılara kılıf uydurduğunu, yakın dostlarının ise bunun önüne geçemediğini" söyledi.

Sudan'da da derhal silahların susturulmasını isteyen Ebu Gayt da Orta Doğu Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Bahreyn, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahreyn ve Arap Birliği, Orta Doğu Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmesi çağrısında bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
21:27 Kendisine ait olmayan stadyumdan 7. kez ceza yiyen Fatih Karagümrük, TFF’ye isyan etti Kendisine ait olmayan stadyumdan 7. kez ceza yiyen Fatih Karagümrük, TFF'ye isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 02:48:12. #1.13#
SON DAKİKA: Bahreyn ve Arap Birliği, Orta Doğu Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmesi çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement