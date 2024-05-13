BAİBÜ İletişim Fakültesi\'nden Uluslararası İletişim Günleri Sempozyumu

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen "1. Uluslararası İletişim Günleri/ Dijital Dönüşüm ve Yeni Medya Sempozyumu" başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kongre Merkezi'ndeki sempozyumun açılışına BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Genel Sekreter İhsan Ağcan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Tandırlı, konuk araştırmacı ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alişarlı, etkinliğin, İletişim Fakültesi'nin düzenlediği ilk uluslararası sempozyum olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Alişarlı, teknolojik gelişmelerin iletişimin boyutunu değiştirdiğine işaret ederek, "Bilgisayarın hayatımıza girmesiyle sadece iletişimde değil tüm alanlarda gelişmeleri tetikleyecek dönemi yaşadık. İnternetin kullanımıyla artık gelişmeler daha da hızlı yaşanmaya başlandı. Artık dünya üzerindeki sınırlar ortadan kalkmış, dünya küresel bir köy haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, "Müzelerin İletişim Kurma Gereksinimi ve Dijital Dönüşüm" adlı sunum yaptı.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman İrvan ise "Gazetecilik Etiği İnternet Sınavında" adlı sunumunda, "hız, tık gazeteciliği, SEO haberciliği, haber hırsızlığı, asılsız/yalan haber yaygınlığı, reklam haber, sosyal medyada kırıntı haberciliği, nefret söylemi" başlıklarında internet gazeteciliğinde etik sorunları anlattı.

Davetli konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından sempozyumun açılış programı sona erdi.

Alanında uzman yurt içi ve dışından akademisyenler ile araştırmacıların yüz yüze ve çevrim içi sunum yapacağı sempozyum, 15 Mayıs'ta sona erecek.