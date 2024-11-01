Bakan Bayraktar Gaziantep'te Esnafla Buluştu

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gaziantep'te esnafla bir araya geldi

GAZİANTEP - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, oto sanayi sitesi esnaflarıyla bir araya gelerek talep ve sıkıntılarını dinledi.

Bir dizi program ve toplantılara katılmak üzere Gaziantep'te bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mavikent Oto Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Bakan Bayraktar'a bakanlık yetkilileri ve yerel yöneticiler de eşlik etti.

Ziyaret sırasında Bakan Bayraktar, sanayi esnafının taleplerini dinleyerek, yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgi aldı. Esnafın öneri ve isteklerini dikkatle dinleyen Bakan Bayraktar, sorunların çözümü ve esnafın ihtiyaçlarına yönelik bakanlık olarak destek sağlayacaklarını ifade etti.