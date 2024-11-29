Bakan Bolat: Ekonomi Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Bolat: Ekonomi Büyümeye Devam Ediyor

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin enflasyonu düşürme önceliğiyle büyüme patikasında ilerlediğini belirtti.

29.11.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomi programının makro çerçevesiyle uyumlu şekilde, enflasyonu düşürme önceliğiyle dengeli bir büyüme patikasında ilerlediklerini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,1 büyüdüğünü anımsatan Bolat, "Böylece Türkiye ekonomisi kesintisiz büyüme performansını 17 çeyrektir sürdürmüştür." ifadesini kullandı.

Bolat, büyümenin ana itici gücünün dış ticaret olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 2,2 puan olmuştur. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye pozitif katkısı güçlenerek üç çeyrektir devam ediyor. Ekonomi programımızın makro çerçevesiyle uyumlu bir şekilde enflasyonu düşürme önceliğiyle dengeli bir büyüme patikasında ilerliyoruz. Üretim, istihdam, yatırım ve ihracata öncelik veren ekonomi programımızın olumlu etkileri, büyüme verilerinde görülüyor. İhracat artışı ve ithalatın düşürülmesi, büyümenin dış ticaret temelinde gelişmesine katkı yapıyor."

"Üretimde büyüme devam ediyor"

Türkiye ekonomisinin Kovid-19 salgınında dahi büyüme performansını sürdürdüğünü vurgulayan Bolat, 2020'de yüzde 1,9, 2021'de yüzde 11,4, 2022'de yüzde 5,5, 2023'te yüzde 5,1 büyüme kaydedildiğini hatırlattı.

Bakan Bolat, Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,3, ikinci çeyreğinde yüzde 2,4, üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1, yılın 9 ayında ise yüzde 3,2 büyüdüğüne dikkati çekti.

İhracatın artması ve ithalatın azalmasıyla söz konusu dönemdeki yüzde 3,2'lik büyümenin 1,9 puanının net mal ve hizmet ihracatından geldiğine işaret eden Bolat, "Üretimde büyüme devam etmekte, fabrikalar çalışmakta, çarklar dönmekte ve istihdam artmaktadır. Dış ticaret, ihracatın mal ve hizmetler olarak artması, ithalatın gerilemesi, böylece dış ticaret açığının azalması sayesinde ekonomik büyümeye net katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Enflasyondaki düşüşle ekonomik büyümemiz de hızlanacaktır"

Bolat, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre istihdam edilenlerin sayısının 1 milyon 44 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişiye ulaştığını bildirdi.

Söz konusu dönemde cari işlemler hesabında 9,3 milyar dolar fazla verildiğini belirten Bolat, bir taraftan ekonominin büyümesini, diğer taraftan yüksek seviyede cari fazla verilmesini sağladıklarını vurguladı.

Bakan Bolat, cari işlemler hesabında üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 4 ay üst üste fazla verildiğinin altını çizerek, 2024'ün üçüncü çeyreğinde mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,8 artarken mal ve hizmet ithalatının yüzde 9,6 azaldığını aktardı.

Bu dönemde nominal gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) (yıllıklandırılmış) 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştığını, böylece rekorun yenilendiğini kaydeden Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürerek sürdürülebilir yüksek büyüme için uygun makroekonomik ortamı sağlamak birinci önceliğimizdir. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşle ekonomik büyümemiz de hızlanacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik olarak destek mekanizmamızı aktif bir şekilde uyguluyor ve ticari diplomasi faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. İthalat tarafında ise sanayimizi haksız rekabete ve düşük fiyatlı ithalata karşı korumaya dönük adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, Türkiye, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bolat: Ekonomi Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
12:54 Yenidoğan çetesinin elebaşı Fırat Sarı’nın mal varlıklarına tedbir konuldu Yenidoğan çetesinin elebaşı Fırat Sarı'nın mal varlıklarına tedbir konuldu
12:42 İstanbul’da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı İstanbul'da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı
11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
17:30 İstanbul’da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı İstanbul'da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı
17:18 Galatasaraylıların yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor Galatasaraylıların yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor
16:55 Samet Aybaba’nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu Samet Aybaba'nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu
16:39 Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak
16:37 Yenidoğan çetesi üyesinden kan donduran sözler: “500 gram zaten, çek tüpünü gitsin“ dedi Yenidoğan çetesi üyesinden kan donduran sözler: "500 gram zaten, çek tüpünü gitsin" dedi
16:31 Saran’dan RTÜK’ün cezasına görülmemiş tepki Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki
16:23 Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 13:54:51. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Bolat: Ekonomi Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.