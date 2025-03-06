Bakan Ersoy'dan Ramazan İftar Programı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Sultanahmet'te düzenlediği iftar programına katıldı.

Binbirdirek Sarnıcı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Ersoy, ramazan ayının paylaşmanın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği mübarek bir iklim olduğunu belirterek, "Vakıflarımız, yüzyıllardır bu manevi iklimin en önemli taşıyıcıları olmuş, mazlumun ve ihtiyaç sahibinin yanında yer almıştır. Bugün de bu kadim geleneği yaşatarak, insanımızın yanında olmayı sürdürüyoruz." dedi.

Ersoy, vakıf kültürünün tarih boyunca sosyal adaletin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güçlü teminatlarından biri olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Camilerden medreselere, darüşşifalardan aşevlerine kadar pek çok alanda vakıflar, toplumun her kesimine hizmet götürerek, insanımıza destek olmuştur. Vakıflarımız, yalnızca maddi yardımlarla değil, manevi değerlerimizi yaşatarak da toplumsal birlikteliğimizi güçlendiren birer yapı taşı olmuştur. Bugün de bu mirası yaşatarak ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyoruz. Özellikle 6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük depremlerin ardından, devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte yaraları sarmak için seferber oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz de depremden etkilenen 11 ilimizde, ramazan aylarında halkımızın yanında oldu."

"Yaklaşık 8 bine yakın öğrenciye eğitim desteği sağladık"

Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla geçen sene ramazan ayında her gün 10 binden fazla vatandaşı iftarla buluşturduklarını aktaran Bakan Ersoy, "Yaklaşık 8 bine yakın aralarında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencisi olan kardeşlerimize de eğitim desteği sağladık. Öksüz ve yetim yavrularımızın da bayramda bir nebze olsun yüzünü güldürmeye gayret ettik. Bu sene ramazan ayında da bu hizmetlerimiz artarak devam edecek. Gönül sofralarında hep birlikte iftarlarımızı açmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalar, vakıf kültürümüzün bir yansıması ve milletimizin dayanışma ruhunun en güzel tezahürlerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Nuri Ersoy, bağışlarıyla destek olan tüm hayırseverlere, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Ramazan ayının ülkemize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu ramazan 81 il ile Bosna Hersek, Kosova ve KKTC'de iftar sofrası kuruyor.

Mazbut vakıfların hayır şartlarını yerine getirme çalışmaları kapsamında bu yıl da Türkiye'nin 25 bölgesinde faaliyet gösteren Vakıflar Bölge Müdürlükleri, ramazan boyunca birçok noktada vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği veriyor.