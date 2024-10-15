Bakan Ersoy Iğdır'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Bakan Ersoy Iğdır'da İncelemelerde Bulundu

Bakan Ersoy Iğdır\'da İncelemelerde Bulundu

Kültür Bakanı Ersoy, Iğdır'da Tuz Terapi Merkezi, otel inşaatı ve kütüphaneyi ziyaret etti.

15.10.2024 16:16
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Iğdır'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy ve beraberindeki Iğdır Valisi Ercan Turan, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz ile Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Dağı'nın içindeki mağaralardan oluşan Tuz Terapi Merkezi'ne gelerek inceleme yaptı.

Buradaki çalışmalar hakkında bilgi alan Ersoy ve beraberindeki heyet, daha sonra Turgay Aras Otel inşaatı alanını gezdi.

Ersoy, ardından Millet Bahçesi'nde yer alan 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'ne geldi. Kafkas Halk Oyunları tarafından karşılanan heyet, kütüphaneyi gezerek öğrencilere hediyeler takdim etti.

Iğdır Valiliğini de ziyaret eden Ersoy, şeref defterini imzaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Ersoy Iğdır'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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