Bakan Fidan, Ürdün ve Kosova ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan, Safedi ve Kurti ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir araya geldi.

Bakan Fidan, Safedi ile görüşmesinde, Filistin'deki durum ve Gazze'nin yeniden inşasıyla ilgili hazırlıklar ele alındı.

Fidan, Kurti ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve Balkanlar'daki son gelişmeler değerlendirildi.