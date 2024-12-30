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Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz edeceğiz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran cinayetine ilişkin davada Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen karara itiraz edeceklerini belirterek, "3 şahısla ilgili verilen cezaları da hakikaten yüreklere su serpti. Tabii Nevzat Bahtiyar ile ilgili verilen bir karar var. Mahkemenin gerekçeli kararını bekliyoruz. Mahkemenin gerekçeli kararı geldikten sonra da bu cezaya itiraz edeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak için Niğde'ye geldi. İlk olarak Niğde Valisi Cahit Çelik'i makamında ziyaret eden Göktaş, daha sonra açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetine ilişkin mahkemenin verdiği kararı değerlendiren Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak Narin kızımızın sürecine ilk andan beri müdahiliz. Diyarbakır'daki il müdürlüğümüz aracılığıyla sürece dahil olduk. Gerekli tüm çalışmalarda da Bakanlığımız adım adım yer aldı. Hiçbir karar tabii ki Türkiye'nin evladı Narin'i geri getiremez. 3 şahısla ilgili verilen cezaları da hakikaten yüreklere su serpti. Biz bakanlık olarak hem ilk davaya hem ikinci davaya avukatlarımızla müdahil olduk. Hem de tüm aşamada da orada avukatlarımız etkili bir şekilde savunmalarını gerçekleştirdi. Tabii Nevzat Bahtiyar ile ilgili verilen bir karar var. Verilen 4 yıl 6 ay ceza var. Mahkemenin gerekçeli kararını bekliyoruz. Mahkemenin gerekçeli kararı geldikten sonra da bu cezaya itiraz edeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. İlk günden itibaren tüm hukuki süreci yakından takip ettik. Avukatlarımız duruşmaları takip etti. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde de biz bu dava için de özel bir ekip oluşturduk. Narin için adaletin tecelli etmesini sağlayan avukatlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Haber: Adnan ÇELEBİ - Kamera: Ali KADI/NİĞDE,