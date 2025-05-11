Bakan Göktaş, Nişan Törenine Katıldı - Son Dakika
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Bakan Göktaş, Nişan Törenine Katıldı

Bakan Göktaş, Nişan Törenine Katıldı

Aile Bakanı Göktaş, sosyal medyadan davet alan genç çiftin nişan töreninde yer aldı.

11.05.2025 11:27
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kendisine sosyal medya hesabından ulaşan gencin, İstanbul'daki kız isteme ve nişan törenine katılarak, çiftin nişan yüzüklerini taktı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Göktaş, bir dizi programa katılmak üzere geldiği İstanbul'da evlilik yolunda ilk adımlarını atan gençleri de yalnız bırakmadı.

Göktaş, geçen hafta sosyal medya hesabından kendisine mesaj atarak nişanına davet eden 26 yaşındaki Mehmet Fatih Tuğ ve 25 yaşındaki Edanur Özdemir çiftinin, Sultangazi ilçesindeki kız isteme ve nişan törenine katıldı.

Baba Süleyman Özdemir'in kızı, eşi ve aile büyüklerinin görüşlerini alan Göktaş, çiftin nişan yüzüklerini taktı.

"Evlilik yolunda gençlerimizin yanında olmak boynumuzun borcu"

Gençlerin bu önemli günlerinde yanlarında olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Göktaş, "Hayırlı uğurlu olsun. Ömür boyu mutluluklar, her zaman yanınızdayız." ifadesini kullandı.

Aile Yılı kapsamında yuva kuracak gençlere yönelik Aile Gençlik Fonu ve indirim desteklerini anımsatan Göktaş, "2025 Aile Yılı'nda gençlerimize, ailelerimize yönelik çok önemli desteklerimiz var. Gençlerimizin çıktıkları evlilik yolunda yanlarında olmak boynumuzun borcu." diye konuştu.

Mehmet Fatih Tuğ da "Geçtiğimiz cuma günü namazdan sonra Bakanımıza mesaj atıp bu özel günümüze davet etmek istedim. Bizi kırmadılar, çok güzel dönüş yaptılar. Bugün bizleri çok mutlu ettiniz." dedi.

Bakan Göktaş'a teşekkürlerini ileten Tuğ, "Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, Sayın Bakanımızın gayretleriyle bu sene Aile Yılı ilan edilmesiyle çok güzel projeler, çalışmalar var. 'Nasıl olacak, nasıl evleneceğiz' diye düşünen birçok genç vardı ama bugün öyle düşünmüyorlar, yalnız olmadığımızı hissedebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Göktaş, Nişan Törenine Katıldı - Son Dakika

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