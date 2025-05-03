Bakan Göktaş, Öğrencilerle Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Göktaş, Öğrencilerle Görüştü

Bakan Göktaş, Öğrencilerle Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileriyle video konferans yaptı.

03.05.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile sistemi üzerine hazırladıkları bitirme projesi için destek talebinde bulunan Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileriyle video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyadan kendisine ulaşan Adnan Menderes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri İrem Arslan ve arkadaşlarının, 'Koruyucu Aile Sistemi' üzerine hazırladıkları bitirme projesi için görüşme talebine duyarsız kalmadı. Bakan Göktaş, projeye destek vermek amacıyla öğrencilerle video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, öğrencilerin koruyucu aile sistemine ilişkin merak ettikleri sorular cevaplanıp, farkındalığı artırmayı hedefleyen sistemin projelerine yönelik öneriler ve bu çerçevede gerçekleştirmek istedikleri etkinlikler ele alındı.

'ÇALIŞMANIZIN FARKINDALIĞI ARTIRACAĞINA İNANIYORUM'

Bakan Göktaş, gençlerin kendisine ulaşarak böyle bir konuyu ele almak istemelerinden ve bakanlık hizmetlerini merak edip, bir çalışma hazırlamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençlerin bu tür sosyal konuları ele almasını çok önemsediklerini vurgulayan Bakan Göktaş, "Siz mesaj atınca, konunun da bu kadar önemli olduğunu görünce, heyecanınıza katkı sunmak açısından sizlerle bu görüşmeyi yapmak istedik. Projeniz bittikten sonra sonuçları da beraber görmek istiyoruz. Sizlerle iş birliğine her zaman açığız. Bu çalışmanızın farkındalığı artıracağına ben inanıyorum. Yolunuz açık olsun, her şey gönlünüzce olsun. Farkındalık yaratan bu güzel konuya değindiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu tür sosyal projelerin ele alınmasını, üniversitede işlenmesini, çok değerli, çok kıymetli buluyoruz. Sizler de inşallah ileride bu konuları daha fazla anlatmaya devam edersiniz. Sizin ödevinizden, çalışmanızdan istifade etmek isteriz. Başka arkadaşlarınız da benzer sosyal konuları ele alırsa her türlü desteği sağlamaya devam ederiz" diye konuştu.

Öğrenciler de görüşmenin gerçekleşmesinde kendilerine destek olan bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Adnan Menderes, Konferans, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş, Öğrencilerle Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 19:58:13. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş, Öğrencilerle Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.