Bakan Göktaş'tan Deprem Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'daki depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Göktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 6,2 büyüklüğünde depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili tüm kurumlarımız hızlıca harekete geçmiş, gerekli çalışmalar başlamıştır. Bakanlık olarak Psikososyal Destek Hizmeti için hazırlıklarımızı tamamladık. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."