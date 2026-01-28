Bakan Göktaş: İbb'nin Yasal Olmayan 'Kreşlerinde', Başka Çocuklarımızın da Mağdur Edildiği Benzer Vakalar Olduğu Bilinmektedir - Son Dakika
Bakan Göktaş: İbb'nin Yasal Olmayan 'Kreşlerinde', Başka Çocuklarımızın da Mağdur Edildiği Benzer Vakalar Olduğu Bilinmektedir

28.01.2026 00:04  Güncelleme: 09:53
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait ruhsatsız çocuk etkinlik merkezinde bir çocuğun istismar edilmesine ilişkin iddiaların takipçisi olacaklarını belirtti.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "3 yaşındaki bir yavrumuzun, İBB'ye ait ruhsatsız 'çocuk etkinlik merkezinde', istismar ve şiddete maruz kaldığına dair iddialar bizleri kahretmiştir. Yargı süreci devam etmekte olup; İBB'nin yasal olmayan bir biçimde işletmeye çalıştığı 'kreşlerinde', başka çocuklarımızın da mağdur edildiği benzer vakalar olduğu bilinmektedir. Bu vakaların tamamı Bakanlığımız ve adli makamlar tarafından yakından takip edilmektedir" dedi.

Bakan Göktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Eyüpsultan'daki çocuk etkinlik merkezinde bir çocuğun darp ve istismar edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"3 yaşındaki bir yavrumuzun, İBB'ye ait ruhsatsız 'çocuk etkinlik merkezinde', istismar ve şiddete maruz kaldığına dair iddialar bizleri kahretmiştir. Söz konusu iddialar Bakanlığımıza ve yargıya intikal etmiştir. Yargı süreci devam etmekte olup; İBB'nin yasal olmayan bir biçimde işletmeye çalıştığı 'kreşlerinde', başka çocuklarımızın da mağdur edildiği benzer vakalar olduğu bilinmektedir. Bu vakaların tamamı Bakanlığımız ve adli makamlar tarafından yakından takip edilmektedir. Böylesine hassas ve toplumsal vicdanı derinden yaralayan bir konuda, siyaset üstü bir sorumlulukla hareket edilmesi gerekirken ve iddialar bu kadar ciddiyken, kamuoyunu rahatlatacak açık ve sorumlu bir tutum sergilemek yerine konunun siyasi polemiklere çekilmesi kabul edilemez!

Oysa yapılması gereken son derece açıktı: Bu kurumları daha en baştan çocukların güvenliğini esas alan bir anlayışla, hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun biçimde tasarlamak! Çocuklar söz konusu olduğunda hiçbir mazeret, hiçbir tereddüt, hiçbir gecikme kabul edilemez. Sıfır tolerans esastır. En küçük risk bile derhal müdahale sebebidir. Bu vakalar görmezden gelinemez. Üzeri örtülemez. Normalleştirilemez! Bakanlık olarak hiçbir iddiayı yok saymadık, hiçbir vakaya sessiz kalmadık. Bu olayda da yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacak, çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz."

