Bakan Güler Brüksel'de Ukrayna Toplantısına Katıldı

- Milli Savunma Bakanı Güler Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'na katıldı

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'na iştirak etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'na katıldı. Bakan Güler, toplantı öncesinde bir çok müttefik ülke Savunma Bakanı ile ayaküstü sohbet etti.