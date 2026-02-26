Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi."
Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Bakan Güler'den Adalet Bakanı'na Ziyaret - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?