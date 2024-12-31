Bakan Güler'den Hava Kuvvetleri Mesajı

Güncel

(BATMAN) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ile Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığı'nı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Cumhuriyet'imizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi süreçte ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Hava Kuvvetleri için, yüksek bir azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi, 2024 yılının son gününde Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti. Mehmetçikle bir araya gelen Bakan Yaşar Güler ve TSK Komuta Kademesi, personelin yeni yılını kutladı.

Bakan Yaşar Güler şunları söyledi:

"Yılbaşı vesilesiyle güzide şehrimiz Batman'da 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız'da, Sayın Genelkurmay Başkanı'mız ve kuvvet komutanlarımızla birlikte sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün, çok kapsamlı ve yoğun faaliyetler ile geçirdiğimiz 2024 yılını geride bırakırken aynı kararlılık ve motivasyonla 2025 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Uluslararası güç dengelerinin değiştiği, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güvenlik ortamında belirsizliklerin derinleştiği kritik bir süreçten geçiyoruz. Türkiye bu süreçte ürettiği çok boyutlu ve etkin politikalar ile stratejik bir aktör haline gelmiştir. Elbette ki ülkemizin artan etkisi ve ordumuzun sorumluluklarının genişlemesi karşısında her zamankinden daha güçlü ve caydırıcı bir savunma yapısına sahip olmak, bizler için hayati önemdedir. Bu doğrultuda Bakanlığımız, çalışmalarını proaktif bir yaklaşım ve uzun vadeli stratejik hedefler doğrultusunda kararlılıkla sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'miz de devletimizin bekası, asil milletimizin huzuru için son bir asrın en etkili ve en yoğun faaliyetlerini icra etmektedir. Kahraman ordumuz; hudut güvenliğimizden terörle mücadeleye, mavi ve gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından, küresel ölçekte güvenlik ve barışa sunduğu katkılara kadar geniş bir yelpazedeki vazifelerini büyük bir başarıyla yerine getirmektedir.

"Hava Kuvvetleri'miz, ülkemizin iftihar kaynağıdır"

Şanlı ordumuzun, her alanda etkin olduğu bu dönemde Hava Kuvvetlerimiz de birbirinden önemli ve kritik görevler üstlenmektedir. Büyük bir memnuniyetle ifade etmeliyim ki, Türk Hava Kuvvetleri; köklü tarihi, üstün yetenekleri haiz personeli, modern teknolojisi ve büyük başarılarıyla ülkemizin iftihar kaynağıdır. Hava Kuvvetleri'miz bugün, dünyada kendi pilotlarını hatta dost ve müttefik ülkelerin de pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülke hava kuvvetlerinden biri konumundadır. 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'mız da ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için başta İHA ve SİHA'larımız olmak üzere teknolojinin en ileri olanaklarını kullanarak büyük bir özveriyle görev yapmaktadır.

Nitekim Batman'ın da gururu olan birliğimiz, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde başarıyla icra ettiğimiz sınır ötesi operasyonlara büyük katkılar sağlamıştır. Fedakarlıklarınız ve elde ettiğiniz başarılardan dolayı 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız'ın siz tüm seçkin mensuplarını tebrik ediyorum.

"Terörle mücadelemiz kararlıkla sürecektir"

Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki; terörle mücadelemiz, sınırlarımızın güvenliği tam anlamıyla tesis edilene kadar azim ve kararlıkla sürecektir. Teröristler için tek kurtuluş yolu, bir an önce silahlarını bırakarak yüce Türk adaletine teslim olmaktır. Hava Kuvvetlerimiz'in etkinliğini devam ettirebilmesi ve gücünü daha da pekiştirmesi için teknolojik yenilikleri vakit kaybetmeksizin personelimizin kullanımına sunuyor, imkan ve kabiliyetlerimizi sürekli artırıyoruz.

Bu kapsamda havacılık sanayinde asil milletimizin gururu olan birbirinden değerli ve kritik projeleri hayata geçirdik, geçiriyoruz. Nitekim, terörle mücadele harekatlarımızda büyük bir etki ortaya koyan ve pek çok ülkenin tedarik etmeye başladığı silahlı/silahsız insansız hava araçlarımız ve akıllı mühimmatlarımız, aynı şekilde Hürkuş, Hürjet, Gökbey ve Kızılelma gibi göz bebeğimiz olan hava sistemlerimiz ile 5'inci nesil, ilk yerli-milli savaş uçağımız Kaan, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut örnekleridir.

"İHA'larımız, pek çok ülke tarafından rağbet ve takdir görmektedir"

Özellikle, yerli ve milli savunma sanayimizin göz bebeği İHA'larımız, operasyonel başarılarıyla dünya çapında dikkat çekmekte, pek çok ülke tarafından rağbet ve takdir görmektedir. Bu sistemler, terörle mücadele başta olmak üzere çok boyutlu tehditler karşısında etkin çözümler sunarak ülkemizin güvenlik konseptinde çığır açmış, Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlamıştır. En son geçtiğimiz ay Bayraktar TB3'ün, donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu'dan ilk kalkış ve inişini başarıyla gerçekleştirmesi de bu sistemlerde ulaştığımız mümtaz seviyeyi ortaya koymaktadır.

"Ülkemizin İHA teknolojisi teknolojik gelişim ve ihracat kapasitesiyle de dikkat çekmektedir"

Öte yandan, Türk İHA'larının zorlu coğrafyalarda ve harekat alanında gösterdiği yüksek performans bizi bu alanda lider ülkelerden biri haline getirmiştir. Bugün, ülkemizin İHA teknolojisi yalnızca güvenlik açısından değil aynı zamanda teknolojik gelişim ve ihracat kapasitesiyle de dikkat çekmektedir. Savunma sanayinde elde ettiği prestijle büyük bir pazar payına sahip olan İHA sektörümüz; hem ekonomimize katkı sağlamakta hem de uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmektedir.

"Silahlarımız ne kadar geliişmiş olursa olsun, onları kullanan sizlersiniz"

Yerli, milli ve modern bir savunma sanayine sahip olmanın ne kadar ehemmiyetli olduğu, bölgemizde ve dünyada yaşanan hassas gelişmelerin ortaya çıkardığı tehdit ve tehlikeler karşısında, daha da iyi anlaşılmaktadır. Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini, en yeni teknolojilerle geliştirmek için büyük bir şevk ve gayretle çalışıyoruz.

Şüphesiz başarının bir varış değil, bir yolculuk olduğunun bilinciyle ulaştığımız bu üstün seviyeyi, en yukarılara taşımak, yegane hedefimizdir. Bu kapsamda bölgesinin en aktif ve güçlü Hava Kuvvetleri'ne sahip olan ordumuzun semalardaki hakimiyetinin devamı ve daha üst seviyelere çıkartılması en büyük önceliğimizdir. Envanterimizdeki silah sistemlerimiz ne kadar gelişmiş olursa olsun, onları kullanan sizlersiniz. Bu açıdan sizlerin bireysel ve mesleki kabiliyetleri hava gücümüzün etkinliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bunun bilinciyle sizlerin kendinizi sürekli geliştireceğinize ve Hava Kuvvetlerimize daha nice mümtaz katkılar sunacağınıza yürekten inanıyorum.

"Daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Hava Kuvvetleri için, yüksek bir azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz"

Sonuç olarak Cumhuriyet'imizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi süreçte ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Hava Kuvvetleri için, yüksek bir azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılınızı en içten dileklerimle bir kez daha kutluyor, ailelerinizle birlikte hepinize sağlık, esenlik ve başarılar temenni ediyorum. Gök vatanımızın koruyucusu kahraman havacılar, yolunuz ve bahtınız semalar kadar açık olsun. Kalın sağlıcakla."