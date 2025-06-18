Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, İran hududundaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Güler; beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Van'a gitti. Van Valisi Ozan Balcı tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, İran sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Güler, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Başkale'deki 4'üncü Hudut Tabur Komutanlığında da toplantı gerçekleştirdi.

SINIR HATTI TERMAL KAMERALARLA İZLENİYOR

Öte yandan; İran'a 295 kilometrelik sınırı bulunan Van'da sınır hattı da gece gündüz termal kameralarla izleniyor Kilometrelerce uzunluktaki güvenlik duvarları olası düzensiz geçişleri engelliyor. Sınırdaki hareketlilik 7/24 takip ediliyor.

SAVAŞTA 6. GÜN

İran ile İsrail arasında, karşılıklı saldırılar sürüyor. Çatışmalarda 6'ncı güne girildi. İran gece saatlerinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yönelik saldırı başlattı.

İran Kızılay Başkanı Mücteba Halidi, İsrail'in 21 eyalete saldırı düzenlediğini yaklaşık 1000 kişinin geçici olarak barınma merkezlerine alındığını belirtti.