Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı
18.06.2025 10:58
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Van'ın Başkale ilçesine gitti. Bakan Güler ve TSK Komuta Kademesi, İran sınırında görev yapan birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Başkale'deki 4'üncü Hudut Tabur Komutanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, İran hududundaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Güler; beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Van'a gitti. Van Valisi Ozan Balcı tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, İran sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Güler, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Başkale'deki 4'üncü Hudut Tabur Komutanlığında da toplantı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı

SINIR HATTI TERMAL KAMERALARLA İZLENİYOR

Öte yandan; İran'a 295 kilometrelik sınırı bulunan Van'da sınır hattı da gece gündüz termal kameralarla izleniyor Kilometrelerce uzunluktaki güvenlik duvarları olası düzensiz geçişleri engelliyor. Sınırdaki hareketlilik 7/24 takip ediliyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı

SAVAŞTA 6. GÜN

İran ile İsrail arasında, karşılıklı saldırılar sürüyor. Çatışmalarda 6'ncı güne girildi. İran gece saatlerinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yönelik saldırı başlattı.

İran Kızılay Başkanı Mücteba Halidi, İsrail'in 21 eyalete saldırı düzenlediğini yaklaşık 1000 kişinin geçici olarak barınma merkezlerine alındığını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Ümit Demir :
    Yaşasın Türk devleti..peygamberin erleri.. 208 29 Yanıtla
  • Mehmet Dikmen:
    Çok erken oldu sayın bakan...... Ülkeye girecek bir kaç mossad ajanı kaldı. Acele etmeyin onlarda girsin siz ondan sonra denetleyin 127 67 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    sınırların kevgire dönmüş adam afganistandan bavulunu alıp yürüyerek ülkeye giriyor 134 32 Yanıtla
  • Güler Akın:
    Peygamber ocağı eskidendi şimdi onun adına işsizlerin ocağı asker olma ocağı 67 37 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Iyiki zamaninda NATO girmisiz Yakin zamandada AVRUPA BIRLIGINE 16 42 Yanıtla
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