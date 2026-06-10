Bakan Güler Kahramanmaraş\'ta İncelemelerde Bulundu

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahramanmaraş'taki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gitti. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından havalimanında karşılanan Bakan Yaşar Güler, kendisini karşılamak için yöresel kıyafetler giyen çocuklarla da yakından ilgilendi. Bakan Yaşar Güler daha sonra 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığımıza geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu" denildi.
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